Sanidad aprueba las medidas especiales sanitarias para disminuir las listas de espera en atención primaria y hospitalaria en 2026
Un objetivo fundamental del Servicio de Salud es garantizar el acceso y la prestación de la asistencia sanitaria en términos de igualdad efectiva entre todos los ciudadanos de nuestra Comunidad
Sanidad aprueba la orden por la que se mantienen las medidas especiales sanitarias que mejoran la accesibilidad y la disminución de las listas de espera en atención primaria y hospitalaria en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
El Bocyl publica en la mañana de este martes que el objetivo fundamental es "garantizar el acceso y la prestación de la asistencia sanitaria en términos de igualdad efectiva entre todos los ciudadanos de nuestra Comunidad". Para dar cumplimiento a este objetivo ha sido necesario adoptar una serie de medidas especiales con carácter temporal y extraordinario, que se mantendrán desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
Estas medidas especiales sanitarias se configuran como "instrumento complementario, adicional, flexible y coyuntura" y cuentan con la implicación voluntaria de los profesionales sanitarios del Servicio Público de Salud para realizar dicha actividad asistencial extraordinaria.
Estas medidas son: la realización voluntaria de actividad asistencial fuera de la jornada ordinaria de trabajo, con la finalidad de reducir el tiempo de espera para acceder a la consulta de atención primaria; la realización voluntaria de actividad quirúrgica, de actividad de consultas externas y de actividad de técnicas diagnósticas ambulatorias, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, con la finalidad de reducir el número de pacientes en lista de espera y los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas programadas, primeras consultas externas y pruebas diagnósticas ambulatorias de forma programada.
La consejería de Sanidad pretende reducir las listas de espera y evitar la demora en la prestación de la actividad asistencial programada de los pacientes del Servicio Público de Salud de Castilla y León, sobre todo en periodos estivales y navideños, que repercutirá en la mejora de la salud de los ciudadanos, mejorando también los tiempos de espera que han de soportar para las consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
También te puede interesar
Lo último