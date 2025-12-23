Sanidad aprueba las medidas especiales sanitarias para disminuir las listas de espera en atención primaria y hospitalaria en 2026

Sanidad aprueba la orden por la que se mantienen las medidas especiales sanitarias que mejoran la accesibilidad y la disminución de las listas de espera en atención primaria y hospitalaria en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

El Bocyl publica en la mañana de este martes que el objetivo fundamental es "garantizar el acceso y la prestación de la asistencia sanitaria en términos de igualdad efectiva entre todos los ciudadanos de nuestra Comunidad". Para dar cumplimiento a este objetivo ha sido necesario adoptar una serie de medidas especiales con carácter temporal y extraordinario, que se mantendrán desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

Estas medidas especiales sanitarias se configuran como "instrumento complementario, adicional, flexible y coyuntura" y cuentan con la implicación voluntaria de los profesionales sanitarios del Servicio Público de Salud para realizar dicha actividad asistencial extraordinaria.

Estas medidas son: la realización voluntaria de actividad asistencial fuera de la jornada ordinaria de trabajo, con la finalidad de reducir el tiempo de espera para acceder a la consulta de atención primaria; la realización voluntaria de actividad quirúrgica, de actividad de consultas externas y de actividad de técnicas diagnósticas ambulatorias, fuera de la jornada ordinaria de trabajo, con la finalidad de reducir el número de pacientes en lista de espera y los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas programadas, primeras consultas externas y pruebas diagnósticas ambulatorias de forma programada.

La consejería de Sanidad pretende reducir las listas de espera y evitar la demora en la prestación de la actividad asistencial programada de los pacientes del Servicio Público de Salud de Castilla y León, sobre todo en periodos estivales y navideños, que repercutirá en la mejora de la salud de los ciudadanos, mejorando también los tiempos de espera que han de soportar para las consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.