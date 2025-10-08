Sanidad aprueba dos millones de euros destinados a la Industria Farmacéutica de Castilla y León

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) da luz verde al reparto de más de 46 millones de euros procedentes de la industria farmacéutica. De esta inversión total, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 16 de septiembre, 2,2 millones de euros se destinarán específicamente a Castilla y León.

Estos fondos tienen como principal objetivo impulsar la cohesión sanitaria, fortalecer la formación continuada de los profesionales del sistema público de salud y promover el uso racional de los medicamentos. Además, una parte de la inversión está destinada a reforzar los planes nacionales de donación de médula ósea y sangre de cordón umbilical.

La distribución de estos recursos responde a una obligación legal establecida en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, que exige a las empresas fabricantes, importadoras y comercializadoras de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) realizar aportaciones periódicas al Estado.

Estas contribuciones se calculan en función del volumen de ventas y tienen como finalidad primordial reforzar la equidad en el acceso a la atención sanitaria, impulsar la cualificación de los profesionales del SNS y garantizar un uso más eficiente y seguro de los medicamentos.

El grueso del presupuesto asignado a Castilla y León, que asciende a 2,1 millones de euros, se focalizará en varias áreas estratégicas:

Atención farmacéutica y farmacovigilancia.

Desarrollo de sistemas de información sanitaria y sostenibilidad del SNS.

Prevención de resistencias a antibióticos.

Optimización de terapias de alto impacto y formación sanitaria continuada.

La distribución de los fondos se realiza mediante una cantidad fija igual para todas las comunidades autónomas (más Ingesa) y una cantidad variable asignada según el criterio poblacional, utilizando el censo oficial del INE de 2024. También se considera el grado de ejecución de los fondos del año anterior y la memoria de actuaciones presentadas por la Comunidad.

Adicionalmente, se han asignado 77.585 euros a Castilla y León para financiar iniciativas de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Este importe servirá para financiar el Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical (SCU) y otras actividades cooperativas.

Los fondos permitirán avanzar en el tipaje de donantes, la acreditación de centros de trasplante y la mejora de los sistemas de información relacionados con la donación y trasplante de órganos humanos.