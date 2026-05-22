Sanidad aprueba el Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial para residentes que finalizan la formación sanitaria

La Consejería de Sanidad da luz verde a la aprobación del Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial para residentes que finalizan la formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud.

El programa incluye 376 plazas hospitalarias con especialidades como Urgencias Hospitalarias, con 27 puestos; Anestesiología y Reanimación, con 26; Psiquiatría y Radiodiagnóstico, con 21 cada una, y Medicina Interna, con 19, a las que se suman 82 plazas de fidelización ordinaria para Medicina Familiar y Comunitaria, 58 de fidelización específica para el ámbito rural y 22 plazas de Pediatría en Atención Primaria.

Podrán participar en este programa los residentes de las distintas especialidades que finalicen su periodo de formación en el año 2026, "aun cuando se produzca en un momento posterior a la fecha oficial de finalización por las causas justificadas previstas en la normativa vigente y los residentes de las distintas especialidades que, debiendo haber finalizado su formación en 2025, por causas justificadas previstas en la normativa vigente en materia de residencia, finalicen en un momento posterior, hasta el 31 de diciembre de 2026".

A través de este programa se garantiza a los participantes la permanencia de tres años en el Servicio de Salud de Castilla y León en uno de los destinos señalados Anexos I a III que se puede consultar en la siguiente Orden.

Documento Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial para residentes que finalizan la formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud Consúltalo

Los destinos se adjudicarán a través de un procedimiento de llamamiento único por el orden de aspirantes.

Siempre que exista plaza vacante, el adjudicatario tendrá un nombramiento de interinidad en dicha plaza; en caso de que esta fuera cubierta por cualquiera de los sistemas ordinarios de selección y provisión, el adjudicatario continuará hasta la finalización de los tres años con un nombramiento de interinidad por programa, sin asignación de plaza de plantilla (si no existe plaza vacante el nombramiento será de interinidad por programa, sin asignación de plaza en plantilla por el periodo completo de tres años).

En el caso del Hospital de Salamanca, en 'Medicina familiar y comunitaria' hay 8 plazas; los nombramientos de fidelización específica del ámbito rural son 4 (2 en Vitigudino y 2 en Béjar).

Además, según se indica en la Orden, este programa incorpora medidas como acceso a formación de posgrado, participación en proyectos de investigación y estancias formativas en determinados destinos rurales.

Las ayudas para formación podrán alcanzar los 2.000 euros por profesional y las estancias podrán recibir hasta 4.000 euros para alojamiento, desplazamiento y manutención.