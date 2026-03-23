Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán el 9 de abril para abordar la huelga de médicos

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reunirán el próximo 9 de abril en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para abordar la huelga de médicos en protesta del Estatuto Marco.

La última de las dos jornadas semanales de paro ha tenido lugar entre el 16 y el 20 de marzo y ha sido secundada por cientos de médicos en Salamanca, lo que ha obligado a suspender miles de consultas y la mitad de las intervenciones quirúrgicas programadas.

Previamente, Sanidad y las CCAA se verán las caras este viernes, 27 de marzo, en un pleno ordinario para tratar varios proyectos, como los Anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión públiva e integridad del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno quiere reforzar con ambas normas el papel de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y blindar la transpariencia del SNS.