Sanidad crea la Mesa para la Participación de los Pacientes

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha la Mesa para la Participación de los Pacientes, un nuevo órgano que busca fortalecer la voz de los ciudadanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Su objetivo es garantizar que las decisiones sanitarias sean más democráticas, transparentes y centradas en las necesidades de los pacientes.

La Mesa permitirá a las organizaciones de pacientes intervenir de forma institucionalizada en el diseño, seguimiento y mejora de las políticas sanitarias, así como en la promoción de iniciativas que mejoren la atención y la calidad de vida de los pacientes y cuidadores.

Entre sus principales funciones destacan: asesoramiento en mecanismos de participación ciudadana, evaluación y seguimiento de las medidas de participación del SNS, promoción de mejoras sanitarias y campañas de concienciación, Formación y difusión de buenas prácticas para organizaciones de pacientes y recopilación de información para un futuro censo de organizaciones y representantes de pacientes.

La Mesa estará presidida por la Secretaría de Estado de Sanidad e incluirá representantes institucionales y pacientes, con renovación de vocalías cada dos años y participación de expertos y observadores.