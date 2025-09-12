Sanidad destina dos nuevos vehículos a Salamanca para inspección sanitaria

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha reforzado su equipo en Salamanca con la asignación de dos nuevos vehículos. La adquisición forma parte de una compra más amplia de 14 vehículos en total, distribuidos en toda la comunidad, con el objetivo de mejorar el trabajo de inspección que llevan a cabo los servicios de Salud Pública.

Los nuevos coches, cuya compra se ha basado en el Acuerdo Marco 14/2022, facilitarán el desplazamiento de los profesionales por el territorio salmantino, garantizando un desarrollo más eficiente de las funciones de control y supervisión que son esenciales para la salud pública.

En el reparto regional, Salamanca ha sido una de las provincias que ha recibido un número significativo de vehículos, al igual que Burgos, León y Palencia, que también se han beneficiado de la asignación de dos unidades. El resto de la flota se ha distribuido de la siguiente manera: Ávila uno, Segovia tres, Soria uno, Valladolid uno, Zamora uno.

Con esta inversión, la Junta de Castilla y León busca fortalecer la capacidad de respuesta y la operatividad de los servicios de inspección, asegurando que los profesionales cuenten con los recursos necesarios para desempeñar su labor con la máxima eficacia.