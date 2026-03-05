Sanidad endurecerá la normativa sobre móviles y relojes inteligentes en los exámenes FSE

El Ministerio de Sanidad está trabajando en reforzar las medidas sobre dispositivos prohibidos en las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) con el objetivo de “ser aún más estrictos” en próximas convocatorias y prevenir o reducir al máximo la probabilidad de fraude, según ha informado Europa Press.

El departamento ha señalado que la ampliación de estas medidas quedará recogida expresamente en la correspondiente orden ministerial, dotándolas así de mayor rango normativo. En la convocatoria de este año ya se ha ampliado la definición de dispositivos no permitidos, incluyendo expresamente dispositivos electrónicos inteligentes como gafas y relojes.

Según ha recogido Europa Press la orden establece que no está permitido el uso de teléfonos móviles dentro del aula de examen ni de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o comunicación. Además, desde el llamamiento hasta la recogida de las hojas de respuesta, estos dispositivos deben permanecer apagados.

Sanidad también ha subrayado que el personal de apoyo en cada aula vela para evitar copias o el uso de tecnología durante la prueba.