Sanidad estudiará la soledad no deseada en mayores de 65 años

La Junta de Castilla y León estudiará la soledad no deseada en mayores de 65 años desde ahora y hasta marzo de 2027. Todo esto, a raíz de un estudio que realizarán a través de profesionales de Enfermería de la Red Centinela Sanitaria de Castilla y León, donde el objetivo principal será analizar cómo afecta esta situación a la salud, generando como consecuencia factores de riesgo y carga asistencial.

El estudio evaluará diferentes asuntos como la prevalencia de la soledad no deseada, los factores asociados y de protección, el aislamiento social y las redes de apoyo, el tipo de hogar, especialmente los unipersonales o el uso de recursos institucionales y comunitarios.

Además, en el comunicado al que ha tenido acceso ICAL, han explicado que Castilla y León presenta todo un contexto que hace que sea más vulnerable que otras comunidades autónomas, con su envejecimiento poblacional, dispersión territorial, predominio del medio rural y dificultades de transporte y acceso a servicios en algunas ocasiones.

Asimismo, se analizará en profundidad diferentes problemas que acarrea la soledad no deseada como estados de depresión y ansiedad, deterioro cognitivo, fragilidad, mayor mortalidad y más consumo de fármacos, además de más enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

Para hacernos una pequeña idea sobre la importancia de este estudio, el índice de envejecimiento en España es del 148 por ciento, mientras que en la región castellano y leonés es del 230 por ciento.