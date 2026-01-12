Sanidad fija los servicios mínimos en Salamanca para la huelga médica del 14 y 15 de enero

La Consejería de Sanidad ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP), prevista para los días 14 y 15 de enero, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicado este martes.

La convocatoria de huelga, que se desarrollará durante las 48 horas completas de ambas jornadas, afecta a los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria, así como a los médicos internos residentes (MIR) de estas especialidades que prestan servicio en centros e instituciones dependientes de la Gerencia Regional de Salud, incluidos los profesionales en formación sanitaria especializada.

Con el objetivo de garantizar la atención sanitaria esencial a la ciudadanía, la Consejería ha fijado los servicios mínimos y ha determinado los efectivos personales imprescindibles, que se detallan por cada unidad y servicio. La designación del personal como servicio mínimo tendrá carácter nominativo y abarcará la totalidad de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.

Desde la administración autonómica se subraya que los servicios esenciales establecidos en esta orden deberán prestarse con normalidad y no podrán verse alterados por paros o interrupciones del personal designado para su cobertura, con el fin de asegurar la asistencia sanitaria básica durante los días de huelga en Salamanca y el resto de la Comunidad.