Sanidad invierte 2,3 millones de euros en la modernización y seguridad del Hospital de Salamanca

La Consejería de Sanidad ha destinado más de 1,6 millones de euros al mantenimiento integral "a todo riesgo" de los equipos electromédicos de alta tecnología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Esta inversión garantiza que los dispositivos médicos de vanguardia funcionen con total seguridad y sin interrupciones, asegurando la continuidad asistencial para los pacientes.

Asimismo, se han aprobado cerca de 480.000 euros para el mantenimiento del sistema de transporte robotizado del hospital. Este presupuesto permite que la logística automatizada de los Servicios Generales opere en condiciones óptimas, facilitando el movimiento eficiente de suministros dentro del centro sanitario.

Por último, se invertirán 246.840 euros en programas de prevención y control de la legionelosis, así como en garantizar la calidad del agua de consumo humano.