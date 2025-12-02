Sanidad presenta una herramienta de autoayuda para proteger física y mentalmente a los cuidadores de personas con demencia

iSupport, es la nueva herramienta de autoayuda que ha presentado la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, con el cometido de "proteger la salud física y mental" de quienes cuidan a las personas con demencia.

Según fuentes de la Junta, la herramienta forma parte de un programa desarrollado por la OMS, que también está dirigido a las familias y amigos de estas personas con otro objetivo: "reducir el impacto emocional y psicológico".

La herramienta iSupport viene acompañada de un manual con cinco módulos: Introducción sobre la demencia; Cuidar a una persona con demencia; Cuidar de sí mismo; Proporcionar cuidados en el día a día; y Afrontar cambios en el comportamiento. Cada uno de estos módulos viene acompañado con ejercicios complementarios (prácticos e interactivos) y lecturas breves a los que se puede acceder sin conexión a Internet.

El Ministerio de Sanidad también cuenta con un manual para cuidadores de personas con demencia, elaborado en el marco de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del SNS y en colaboración con la Confederación Española de Alzheimer, y que tiene por objeto "ayudar a la persona cuidadora a afrontar el reto diario de cuidar a una persona con demencia, así como cuidarse a sí mismo, proporcionando información y brindando un abanico de habilidades que puedan ser útiles para abordar las distintas fases por las que pasan las personas con demencia".