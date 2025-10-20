Sanidad reconoce la excelencia de cinco servicios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

La Consejería de Sanidad ha reconocido a cinco servicios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca dentro del sistema de mejora continua Sacyl Excelente, diseñado para distinguir a las unidades asistenciales que ofrecen una atención sanitaria de máxima calidad y seguridad.

Tres servicios logran el reconocimiento de nivel inicial:

Cirugía Torácica

Hematología

Neurocirugía

Pediatría

Urgencias (aunque esta última alcanza un nivel superior, como se detalla más abajo)

Estos servicios han demostrado un desempeño óptimo en la gestión de tareas fundamentales y han iniciado un camino estructurado hacia la mejora continua.

El Servicio de Urgencias, a un paso de la excelencia

El Servicio de Urgencias ha sido distinguido con el reconocimiento de nivel avanzado, un nivel intermedio que avala la implantación de un sistema de gestión más desarrollado, con especial atención al rediseño de procesos y el uso eficiente de la información clínica.

Cardiología alcanza el máximo reconocimiento

El mayor logro ha sido para el Servicio de Cardiología, que ha recibido el prestigioso sello de nivel excelente, convirtiéndose en un modelo de referencia para otros centros sanitarios de Castilla y León. Este reconocimiento implica que el servicio ha implementado un sistema de gestión altamente avanzado y orientado a obtener los mejores resultados en salud.