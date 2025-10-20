Sanidad reconoce la excelencia de cinco servicios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca
Salamanca se consolida como referente en calidad asistencial dentro del sistema Sacyl Excelente
La Consejería de Sanidad ha reconocido a cinco servicios del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca dentro del sistema de mejora continua Sacyl Excelente, diseñado para distinguir a las unidades asistenciales que ofrecen una atención sanitaria de máxima calidad y seguridad.
Tres servicios logran el reconocimiento de nivel inicial:
Cirugía Torácica
Hematología
Neurocirugía
Pediatría
Urgencias (aunque esta última alcanza un nivel superior, como se detalla más abajo)
Estos servicios han demostrado un desempeño óptimo en la gestión de tareas fundamentales y han iniciado un camino estructurado hacia la mejora continua.
El Servicio de Urgencias, a un paso de la excelencia
El Servicio de Urgencias ha sido distinguido con el reconocimiento de nivel avanzado, un nivel intermedio que avala la implantación de un sistema de gestión más desarrollado, con especial atención al rediseño de procesos y el uso eficiente de la información clínica.
Cardiología alcanza el máximo reconocimiento
El mayor logro ha sido para el Servicio de Cardiología, que ha recibido el prestigioso sello de nivel excelente, convirtiéndose en un modelo de referencia para otros centros sanitarios de Castilla y León. Este reconocimiento implica que el servicio ha implementado un sistema de gestión altamente avanzado y orientado a obtener los mejores resultados en salud.
También te puede interesar
Lo último