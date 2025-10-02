Sanidad renueva equipos de radiología y mamografía en Salamanca con una inversión de 866.000 euros

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este 2 de octubre una inversión total de 866.360 euros destinada a modernizar los equipos de diagnóstico por imagen en la provincia de Salamanca. La medida incluye la sustitución de un equipo de radiología y un mamógrafo en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, así como la renovación de otro equipo de radiología en el Hospital Los Montalvos, ambos dependientes del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

En el caso de Ciudad Rodrigo, la Consejería de Sanidad destina 560.230 euros para la adquisición de los nuevos dispositivos, con cargo a los fondos del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria impulsado por el Ministerio de Sanidad. El objetivo es reforzar la capacidad diagnóstica y mejorar la atención a los pacientes de la zona.

Por su parte, el Hospital Los Montalvos recibirá una inversión de 306.130 euros para instalar una sala de radiología digital robotizada, con un diseño moderno y eficiente que sustituirá al anterior equipo. Esta renovación permitirá optimizar los recursos, agilizar las pruebas y ofrecer una mayor calidad en los diagnósticos.

La Junta subraya que estas mejoras forman parte de su compromiso de modernización de la infraestructura sanitaria en la comunidad, con el fin de garantizar una atención más cercana, eficaz y segura a los ciudadanos.