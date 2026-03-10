Sanidad se reunirá este martes con la Asociación MIR España tras pedir una auditoría del examen

La ministra de Sanidad, Mónica García, se reunirá este martes con representantes de la Asociación MIR España para abordar el proceso del examen de Médicos Internos Residentes (MIR), después de que la organización haya reclamado una auditoría y explicaciones sobre la prueba celebrada el pasado mes de enero, según ha recogido Europa Press.

Durante su intervención, García ha defendido que el calendario previsto para la obtención y toma de posesión de las plazas no sufrirá retrasos, pese a que en algunas fases del proceso sí se han producido demoras. Según ha explicado, estas se deben a cambios introducidos para reforzar las garantías jurídicas del procedimiento.

La ministra ha asegurado que el Ministerio ha trabajado en mejorar los mecanismos del proceso para garantizar la seguridad y los derechos de todos los aspirantes. “Hemos mejorado este procedimiento, lo cual es verdad que ha acarreado una serie de retrasos, pero que no han afectado al núcleo de las fechas que estaban programadas”, ha señalado en declaraciones recogidas por EP.

Asimismo, ha insistido en que estas modificaciones no han alterado los plazos fundamentales del calendario ni han afectado a las garantías del día del examen para quienes se presentaron tanto al MIR como al conjunto de pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que incluye las diferentes especialidades.

La reunión prevista para este martes con la Asociación MIR España se produce en un contexto en el que la organización ha pedido explicaciones sobre el desarrollo de la prueba y ha solicitado una auditoría del proceso, según ha recogido Europa Press.