La sanidad salmantina recibirá 44,7 millones de euros para contratos centralizados en 2026

Castilla y León gestionará un plan de 1.028 millones de euros a repartir entre sus provincias correspondientes a los contratos centralizados del presente año 2026. Entre todos ellos se destinarán cuantías económicas tanto a obras, como a servicios y suministros. La mayoría de ese presupuesto, además, irá destinado al área de farmacia con 752 millones de euros, pero también se ha previsto que 76 millones de euros vayan para conciertos, según ha recogido iCal.

Del monto total, 44’7 millones de euros irán destinados específicamente para Salamanca, donde 31 millones de euros serán para el hospital de Salamanca, 8’9 millones de euros para la limpieza de centros de salud y Atención Primaria y 4’8 millones de euros al servicios de hemodiálisis en Ciudad Rodrigo (aunque esto último se incluye en el apartado de Farmacia).

Con diferencia, la primera de las cuantías destinada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca incluye tanto el Clínico, como el Virgen Vega y las dependencias de los mismos. Este monto, además, sirve para mantener limpieza diaria de áreas hospitalarias, quirófanos, urgencias, consultas, zonas comunes, áreas administrativas o cualquier protocolo especial de desinfección.

Por otro lado, en cuanto a la partida destinada a centros de salud y Atención Primaria, afecta tanto a la capital, como al alfoz, pueblos y todas las zonas rurales, siendo otro de los contratos importantes al tener Salamanca un gran tejido rural.

Específicamente en el apartado de Farmacia se incluye uno en Ciudad Rodrigo, donde habrá una inversión sanitaria directa en el servicio de hemodiálisis para reducir tiempo de viaje, mejorar calidad de vida y continuar dando un correcto servicio asistencial.

Por último, cabe destacar que gran parte de estos contratos centralizados sirven en su mayoría para el conjunto de la región, tanto para la ya mencionada Farmacia, como energía, sistemas tecnológicos y todo tipos de conciertos sanitarios regionales.