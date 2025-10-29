Sanidad triplica el cribado neonatal y señala logros como la ampliación de las pruebas en dos años

El Ministerio de Sanidad ha experimentado un "notable impulso" en su actividad y en la ampliación de servicios durante los dos años de mandato de la ministra Mónica García, según destacó este martes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

Uno de los logros más significativos señalados por Padilla es la ampliación de las pruebas de cribado neonatal en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), que han pasado de siete a más de una veintena de patologías.

"A principio de esta legislatura nos encontrábamos que la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) incorporaba siete cribados neonatales que tenían que ser de manera obligatoria implantados a nivel de salud pública. Ahora ya estamos con la tramitación para llegar a entre 22 y 25," afirmó Padilla.

El secretario de Estado reconoció el esfuerzo de comunidades autónomas como Galicia y Baleares (gobernadas por el PP) por su "acción muy determinada" en el diagnóstico genético y el cribado neonatal, al tiempo que insistió en la labor del Ministerio para reducir las desigualdades territoriales, donde algunas CCAA ofrecen paneles de más de 40 pruebas frente a las 12 básicas de otras.

Padilla también puso en valor la "vitalidad" del Ministerio, comparando la gestión actual con la de la exministra Dolors Montserrat. En dos años, la cartera dirigida por Mónica García ha presentado más de 120 iniciativas al Consejo de Ministros, triplicando el número de reales decretos en comparación con las 28 medidas llevadas por Montserrat en un periodo similar.

En materia de fármacos, se ha logrado una reducción de 170 días en el tiempo transcurrido desde la aprobación de un medicamento en la Comisión Europea hasta su decisión de financiación en España, pasando de 519 días en 2020 a 344 días en 2023.

España es el "único país de la Unión Europea" que ha conseguido reducir los tiempos de financiación a la vez que ha incrementado el número de medicamentos financiados en un 35%.

El objetivo, según el Proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, es fijar un límite de 180 días para esta decisión.

Entre las medidas destacadas por el secretario de Estado se encuentran:

La aprobación del Plan de Prevención del Suicidio .

La ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el SNS.

La prestación de ayudas de 100 euros para gafas y lentillas a menores de 16 años.

La aprobación de la Agencia de Salud Pública .

El desarrollo de reservas estratégicas y un Real Decreto de Preparación y Respuesta ante Amenazas Graves para la Salud.

Finalmente, al abordar los retos del SNS, Padilla señaló la necesidad de actualizar el sistema, haciendo hincapié en la disminución de la longitudinalidad (la relación estable entre paciente y médico de familia). Además, advirtió que el aumento constante de plazas de formación sanitaria especializada puede llevar a un "probable paro médico" en algunas especialidades.