Sanidad ultima "reajustes" para asegurar la formación de las EIR una vez que finalice el concurso de traslados en enero

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, advierte que su departamento está ultimando "posibles reajustes" para asegurar la continuidad y calidad de la formación de las Enfermeras Internas Residentes (EIR) de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, una vez que finalice el concurso de traslados en enero.

El anuncio se produjo durante el Pleno de las Cortes, en respuesta a la pregunta del procurador socialista Jesús Puente, quien expresó su preocupación sobre cómo se garantizaría la formación si un número significativo de tutores se traslada. "Hagan algo", instó Puente, advirtiendo que la inacción podría generar "frustración y fracaso" entre las profesionales y lamentando que la Junta "desprecie" el capital humano tras invertir 2,5 millones de euros en su salario y formación.

El consejero Vázquez defendió que la Consejería garantiza el derecho a la movilidad de los profesionales, un elemento clave aunque implique una "cierta complejidad" en la ordenación de recursos. Para conjugar este derecho sin mermar la calidad formativa, aseguró que la solución pasa por adaptar los itinerarios formativos que las residentes deban seguir en sus unidades docentes.

Vázquez aportó datos para respaldar su argumento, indicando que la región cuenta con 159 enfermeras residentes en las once unidades docentes y que hay un total de 804 tutores acreditados, de los cuales solo 143 tienen un residente a cargo.

"Tenemos tutores suficientes y la movilidad no va a interferir en su programa formativo", afirmó el consejero, pese a reconocer que podría presentarse "algún problema" puntual. En el marco de esta situación, Vázquez también hizo referencia a la Mesa Sectorial, donde se ha planteado la cifra de 67 enfermeras en plantilla, y se mostró confiado en la aprobación de esta propuesta.

Con estas medidas, la Consejería busca conjugar el derecho a la movilidad de los profesionales sanitarios con el compromiso de mantener la excelencia en la formación especializada, asegurando que las futuras EIR de Familiar y Comunitaria completen su programa formativo sin contratiempos.