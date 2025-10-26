Santa Teresa de Jesús recorre el centro de Salamanca en una tarde de domingo repleta de fe

La fe ha vuelto a inundar las calles salmantinas. Lo ha hecho de la mano de la devoción a Santa Teresa de Jesús que, en la tarde de este domingo 26 de octubre, ha vuelto a tomar Salamanca como el escenario de su desfile.

Ha sido la Iglesia de los PP. Carmelitas Descalzos la que ha visto al paso de la Santa comenzar su paseo, alrededor de las 18:00 horas. Después, la imagen ha recorrido otras céntricas calles charras, como la calle de Zamora, la plaza de los Bandos y la calle de Rector Lucena. Todas ellas se han rendido con solemnidad ante Santa Teresa de Jesús.

Más tarde, han tenido el privilegio de ser testigo de su caminar la calle de Rector Tovar, la calle de San Mateo y la calle del Arco. Desde esta última, ya la imagen ha retornado a la calle de Zamora para, desde ahí, recogerse de nuevo hacia la Iglesia de los PP. Carmelitas Descalzos. Acompañada, como lo ha hecho en todo momento, de música en directo y... del cariño de los salmantinos.

Puedes revivir desde casa estos instantes de emoción y fe a través de la siguiente galería de fotos.