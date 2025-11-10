De Santa Teresa a Rosa de Lima: las religiosas 'presentes' en Salamanca que han inspirado el nuevo álbum de Rosalía

'Lux', el nuevo álbum de Rosalía, explora temas como la mística femenina, la transformación y la trascendencia a lo largo de sus dieciocho canciones. Para su creación, la artista catalana se ha inspirado en la vida de varias santas con 'presencia' en Salamanca, como Teresa de Jesús, Rosa de Lima y Clara de Asís, entre otras.

Las reliquias de Santa Teresa y Rosa de Lima

"Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté", canta Rosalía en 'Reliquia', canción inspirada en dos santas cuyas reliquias se han distribuido por varias iglesias alrededor del mundo: Rosa de Lima y Teresa de Jesús. El cuerpo completo de la abulense se encuentra en la Basílica de la Anunciación en Alba de Tormes, donde también se exponen su corazón y brazo. Ronda, Ávila, Roma o Lisboa son otras ciudades que custodian efectos personales de la fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos.

Presentación de la urna de plata restaurada del sepulcro de Santa Teresa en Alba

De la dominica peruana Rosa de Lima, la primera mujer de América elevada a santa, no se conservan reliquias en la provincia. Aún así, en la capital del Tormes se le rinde homenaje con una calle situada en la zona de Pizarrales y daba nombre a la residencia que fue inaugurada en 1956 en la calle Regajo.

La relación entre San Francisco y Clara de Asís

El tema 'Mio Cristo Piange Diamanti' ("mi Cristo llora diamantes" en español) se inspira en la amistad entre San Francisco y Santa Clara de Asís. Ambos forjaron una alianza espiritual basada en la pobreza, la humildad y, especialmente, el amor compartido por Dios. Él la guió en su vocación y ella apoyó su misión hasta el punto de ser la principal defensora de su legado tras su muerte.

Salamanca también reconoce su legado al dedicarle un monumento en el campo de San Francisco, obra de Venancio Blanco; y rememora su paso por la provincia con el Camino de San Francisco de Asís. Se trata del mismo trayecto que el santo realizó desde Santiago de Compostela hasta Lisboa e incluye municipios como Ledesma y Ciudad Rodrigo, donde se levantó un convento en su honor.

Ruinas de San Francisco el Real, convento de los padres Capuchinos en Salamanca

En la capital se conserva parte de otro convento, el de San Francisco del Real, dañado por la explosión de un polvorín en 1812, durante la Guerra de la Independencia. Fue fundado por uno de los primeros discípulos del santo, fray Bernardo de Quintavalle, en 1231 y ocupado por los capuchinos en 1614. En su interior destacan los restos de la capilla mayor y el ábside de la Epístola.

En honor a Santa Clara, en cambio, sobresale el convento homónimo convertido en un museo de pintura medieval. Su atractivo ha aumentado en los últimos dos años con el descubrimiento en torno a su artesonado. Y es que las pinturas que lo adornan narran la historia de la Reina Berenguela de Castilla, una mujer expepcional que, sin embargo, ha pasado de puntillas por la historia.

Independientemente de las construcciones erigidas para recordar y continuar con el legado de ambos santos por separado, existe una parroquia que los aúna a los dos y ensalza la amistad a la que canta Rosalía en 'Mio Cristo Piange Diamanti': la ubicada en la calle Escultor González Macías.

La particular coincidencia con Rosalía de Palermo

Cuadro de Sebastián Gómez | Museo de Salamanca

"Quería ir de blanco pero terminé de violeta", canta Rosalía en 'Focu 'ranni'. Si algo une a la artista con la noble y virgen Rosalía de Palermo, es que ambas cancelaron su boda el día anterior a su celebración, tal y como ha afirmado la propia cantante en una entrevista a Le Magazine du Monde. Quien quiera ponerle rostro a la santa, tan solo tiene que admirar el cuadro creado por Sebastián Gómez que conserva el Museo de Salamanca.