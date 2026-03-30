SATSE CyL denuncia el riesgo de colapso sanitario en verano por la "obsoleta" bolsa de trabajo de Enfermería

SATSE CyL denuncia el riesgo de colapso sanitario que habrá este verano en la Comunidad: "No son palabras gruesas, sino una situación real". Y es que las enfermeras de todos los centros sanitarios han de solicitar sus vacaciones en estos días, desconociéndose "si habrá sustitutos para cubrir a todas esas profesionales durante la época estival".

El problema residen en la bolsa de trabajo de Enfermería, "obsoleta", según señala el sindicato: "El último año que los aspirantes aportaron sus méritos fue en 2002 y, aunque en 2024 se abrió una nueva fecha de corte, hoy en día no se han publicado ni las listas provisionales". Considera que la Administración está incumpliendo su propia normativa porque "tiene la obligación de publicar una fecha de corte anual" para que los sanitarios puedan aportar sus méritos de formación y experiencia.

La situación actual puede 'empujar' a las enfermeras a irse de Castilla y León a otra comunidad "que sí tenga en cuenta su trayectoria". Además, perjudica a las que están trabajando en el Sacyl y a los propios pacientes: "Sin nadie que pueda hacer sustituciones, se cancelarán vacaciones, permisos e incluso aumentará la presión asistencial sobre ellas. También los ciudadanos recibirán una menor calidad asistencial al reducirse las consultas de Atención Primaria y las camas en los hospitales".

Como solución, SATSE CyL propone la creación de un departamento específico dentro de la Gerencia Regional de Salud (GRS) para que se dedique a las baremaciones: "Sería un cambio en la gestión de las bolsas de trabajo de Sacyl que permitiría agilizar todas las tramitaciones".