SATSE lidera la Junta de Personal de Sacyl con nueve delegados

La mesa de la Junta de Personal de Sacyl ya se ha constituido y finalmente ha sido SATSE la que liderará tras obtener el beneplácito de los sanitarios en las votaciones celebradas hace unas semanas.

El Sindicato de Enfermería se ha comprometido a llevar a cabo “una dirección diligente y eficaz de este órgano de representación de los trabajadores”. En la provincia de Salamanca han recibido un total de 950 votos para obtener al final un total de nueve delegados.

La función de la Junta de Personal de Sacyl es “defender los intereses laborales de los profesionales, vigilar las condiciones de trabajo y la seguridad laboral, así como participar en la mejora de estas, además de negociar con las Gerencias, de Atención Primaria y Especializada, todas estas cuestiones”, según han indicado en un comunicado.

La formación ha obtenido 300 votos más que la segunda fuerza sindical más votada, en este caso TISCYL, depositando cientos de profesionales su confianza en el Sindicato de Enfermería.