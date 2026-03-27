El sector ferroviario en Salamanca se muestra "preocupado" por la supresión del tren a Barcelona

RENFE retirará el tren que conecta las provincias de Salamanca y Barcelona el próximo 7 de abril, tras el fin de la Semana Santa. El sector ferroviario de UGT en la capital del Tormes se muestra "preocupado" por esta decisión.

"Esto supone que nuevamente Salamanca sale perjudicada. Este tren salía de la estación de a las 12:28 horas, con lo que los clientes de la provincia podrían llegar a Vialia para cogerlo, sin tener que dormir en la ciudad, haciendo más económico el viaje", señala.

Con la supresión del servicio, se oferta a los afectados un tren que sale a las 7:20 horas hacia Zaragoza, con llegada a las 13:46 horas. El trayecto inverso se inicia a las 15:50 horas y finaliza en la capital del Tormes a las 22:06. En ambos casos, los viajeros deberán hacer trasbordo a y desde Barcelona "con la incomodidad que eso supone para los clientes".

UGT denuncia igualmente que los viajeros del Media Distancia a Valladolid no puedan adquirir los billetes: "Son personas trabajadoras que se desplazan a diario para volver a Salamanca en el día. Solo tienen el de las 14:08 horas, el de las 18:53 horas y el nuevo tren a las 20:49 horas".