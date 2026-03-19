El sector del transporte advierte de un posible colapso en España

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que agrupa a las principales organizaciones del sector del transporte en España —incluyendo mercancías y viajeros—, ha advertido de que la situación provocada por el conflicto en Irán es “crítica” y podría llegar a colapsar el sistema de transporte en el país, según ha recogido Europa Press.

En un comunicado conjunto emitido este jueves, y recogido por EP el organismo señala que la guerra está generando un fuerte impacto en el sector, poniendo en riesgo tanto el transporte de pasajeros como el funcionamiento de toda la cadena logística.

El CNTC considera, sin embargo, que los efectos de esta crisis podrían mitigarse si el Gobierno adopta medidas urgentes para hacer frente al encarecimiento del combustible, uno de los principales problemas derivados del conflicto.

Cabe recordar que el pasado martes el sector mostró su preocupación por el aplazamiento del paquete de ayudas previsto, que finalmente se espera que sea aprobado este viernes. Entre las medidas, el Ejecutivo contempla apoyos al combustible dirigidos a sectores profesionales como el transporte por carretera, según informa Europa Press.