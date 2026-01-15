Los sectores de la industria y la agricultura encabezan la bajada de accidentes laborales en Salamanca durante 2025

Los sectores de la industria, la agricultura y el comercio encabezan la lista de los que más han reducido su siniestralidad en 2025. La provincia de Salamanca registró hasta noviembre 3.214 accidentes laborales, un 10,87 por ciento menos que el año anterior, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Una reducción de la siniestralidad en la provincia que coincide con los datos nacionales, donde también se ha registrado un descenso. Del total registrado en Salamanca, 310 siniestros, un 10,67 por ciento fueron in itinere y el resto, 2.904 fueron en jornada.

En cuanto a trabajadores fallecidos, en 2025 se registraron dos casos de muerte en siniestro laboral, uno menos que el año anterior. Los dos tuvieron lugar durante el desarrollo de la jornada y no hubo ningún fallecimiento in itinere, algo que si ocurrió en 2024. Los dos fallecidos pertenecían a los sectores de agricultura e industria. En cuanto a la gravedad, los graves fueron 26, mientras que el resto fueron leves.

Si atendemos a sectores, el de la industria, tanto la extractiva como la manufacturera, fue el que más siniestros registró a pesar de que es el que más ha reducido la siniestralidad. En total fueron 584 los trabajadores del sector que sufrieron un incidente, un 16,45 por ciento menos que el año anterior que fueron 699.

Por su parte, la construcción en Salamanca también redujo la siniestralidad, pasando de 530 incidentes en 2024 a 513 el año pasado. Sin embargo, si miramos los datos nacionales el sector de la construcción es el único en el que crecieron los accidentes mortales. En España, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción hasta los 156 trabajadores fallecidos con un incremento del 21,9%.

Por sectores, el tercer lugar sería para el comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos de motor que ha registrado un descenso del 11,99 por ciento con 392 incidentes, el cuarto para actividades sanitarias y de servicios sociales, con 361 casos y un 8,8 por ciento menos y el quinto puesto sería para la agricultura, que registró 236 accidentes laborales, un 14,4 por ciento menos.

Más cultura de la prevención en empresas y trabajadores por cuenta propia

Fundamental para seguir reduciendo los accidentes laborales es incrementar la cultura de la prevención. “La prevención no es un gasto, es una inversión y falta cultura de la prevención”, asegura Marcelino Muñoz, secretario provincial de UGT en Salamanca. “Una ley del siglo pasado no puede cubrir los riesgos del siglo XXI. Hay muchos aspectos que antes no existían como los riesgos climáticos, todo lo derivado de la digitalización, el teletrabajo y la desconexión digital de los trabajadores, esto afecta sobre todo a la salud mental. Hace cuarenta años había un problema grave con cargar pesos, todas esas cosas se han atajado, pero ahora tenemos sobre la mesa todos los riesgos relacionados con la tecnología, la digitalización y el teletrabajo. Creemos fundamental que la ley se debe actualizar”, añade.

El secretario del sindicato asegura que hay que tener en cuenta que los trabajos relacionados con las nuevas tecnologías “no tienen los mismos riesgos que alguien que trabaja en una obra, no es lo mismo estar frente a un ordenador que subido en un andamio, pero también hay riesgos psicosociales y de salud mental sobre todo”.

También destaca que, aunque los siniestros más graves se dan en sectores como la construcción o la industria, hay que tener en cuenta los relacionados con el sector servicios. Es el caso por ejemplo del personal que trabaja en residencias, donde “hay muchas bajas por trastornos musculo esqueléticos. En los otros sectores son más llamativos y más graves porque hay caídas, amputaciones, etc., pero no podemos olvidar que los problemas musculares en ciertos sectores son muy numerosos”.

Accidentes laborales mortales y sus causas en España

Un total de 686 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los once primeros meses de 2025, lo que supone 55 menos que en igual periodo de 2024, según informa Europa Press. La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-noviembre de 2025 se produjeron por infartos y derrames cerebrales (233), golpes por la caída de un trabajador (92), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (81) y accidentes de tráfico (65), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 8,2% hasta noviembre de 2025 tras registrarse 550 fallecidos, 49 menos que en 2024, mientras que los siniestros in itínere con resultado de muerte cayeron un 4,2%, hasta un total de 136 fallecidos, seis menos que entre enero y noviembre de 2024.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 242, con un descenso del 19,1% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 46 trabajadores, 16 menos que hasta noviembre de 2024, e industria, con cuatro siniestros menos, hasta los 106 fallecidos.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con un avance del 21,9%, hasta los 156 trabajadores fallecidos.