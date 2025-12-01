Seguir luchando contra la estigmatización y la desinformación: “Los críos nos dicen que es una enfermedad de viejos”

El Comité Antisida de Salamanca lleva 40 años saliendo a la calle el 1 de diciembre para concienciar a la sociedad salmantina de la importancia de que no caiga en el olvido que el VIH sigue presente.

El gélido primer lunes de diciembre no ha sido impedimento para que su carpa haya vuelto a colocarse en la plaza del Liceo. Lo hacen, como cada año, por tres motivos fundamentales. “El primero es la protección, porque es la única vacuna que existe hoy por hoy. Desde los comienzos y hasta hoy en día, y lo que nos falte, la única vacuna que existe es la prevención”, cuenta Carlos Rodrigo, miembro de la Junta Directiva del Comité.

El segundo motivo es una llamada de atención: “Cualquier persona que tenga una práctica de riesgo, lo mejor es hacerse una prueba, puesto que cuanto antes se pueda detectar la infección, más fácil es que no evolucione el virus”.

Por último, el Comité no quiere olvidarse de aquellos que se llevó la enfermedad: “Hoy también es un día para hacer un recordatorio de todas las personas que han fallecido por causa del VIH y por ello también damos el lazo rojo conmemorativo”.

Como medida de protección y concienciación, desde la propia carpa situada en la plaza del Liceo hacen entrega de diferentes tipos de objetos de protección sexual, así como panfletos informativos. Una forma de intentar apelar a las nuevas generaciones: “Hay que educar en la percepción del riesgo, porque creemos que la está bajando en ellos. Nosotros cuando vamos a colegios o institutos ya nos dicen los críos y las crías que esto es una enfermedad de viejos o que a ellos no les va a tocar. Con esto quiero decir que no son conscientes de que cualquier práctica en la que no utilices un medio de protección te puede infectar, pero no solo de VIH, sino de cualquier ITS”.

Para el Comité Antisida la enfermedad todavía crea muchos estigmas. “El primero es el autoestigma. Cualquier persona recién diagnosticada lo primero que te pregunta es, ¿me voy a morir? Es decir, todavía existe en el subconsciente colectivo de que el VIH es una enfermedad mortal. Y hoy por ahí, con los avances terapéuticos y sanitarios, una persona con un VIH puede vivir la misma cantidad y calidad de vida que una persona sin un VIH”, reflexiona Carlos Rodrigo en declaraciones a este medio.

"Piensan que al ser heterosexuales ya estas vacunado, que no te va a tocar nada”.

Añade, además, que no solo existe el desconocimiento del propio paciente, sino que él mismo se crea un estigma por el posible rechazo social: “lo primero que hace es callárselo para evitar la discriminación y lo vive en solitario. El no comentarlo ni a la familia más cercana, ni a los amigos lo hacen como medida de prevención, para evitar el rechazo. De ahí viene también mucho de lo que hacemos en el Comité, que es un movimiento para que la gente sepa que no está sola, que podéis vivir perfectamente”.

Preguntamos a Carlos si cree que la sociedad sigue pensando que el VIH solo lo contraen hombres homosexuales o drogodependientes: “si lo creen, hoy por hoy es falso. Fue verdad en los orígenes con las famosas cuatro haches, es decir, heroinómanos, homosexuales, haitianos y hemofílicos. Sin embargo, actualmente cualquier relación sexual, sea homosexual o heterosexual, puede transmitir el VIH”.

En esa línea Carlos Rodrigo defiende que existe una falsa creencia y mucha menos percepción del riesgo en las relaciones heterosexuales: “Los vemos claramente con los datos epidemiológicos. Las personas que han tenido relaciones sexuales de este tipo y que han sido diagnosticadas recientemente, tienen un retraso en el diagnóstico. Es decir, que hace cuatro o cinco años tuvieron el contacto de riesgo y existió la transmisión, pero no se hicieron una prueba porque pensaban que al ser heterosexuales ya estabas vacunado, que no te va a tocar nada”.

Por último, piden a la sociedad y a la clase política medidas para una mejor educación sexual: “En este país brilla por su ausencia. La mejor manera de frenar no solo infecciones por VIH, sino cualquier otro tipo de ITS, es la educación. Esto es algo que llevamos reivindicado desde los orígenes y creemos que tiene que haber una buena programación en las escuelas, colegios e institutos. Aquí no vale solo que un día vaya alguien de Cruz Roja o de nuestro Comité a darte una charla”, finaliza Carlos Rodrigo, representante del Comité Antisida de Salamanca.