El segundo premio del sorteo especial "Niños de San Ildefonso" cae en Salamanca

La provincia de Salamanca se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la jornada de este sábado, 17 de enero, gracias al Sorteo Especial de los "Niños de San Ildefonso". La fortuna ha llegado de la mano del segundo premio, que ha recaído en el número 64780.

El número premiado ha estado muy repartido, tocando la suerte de forma directa en Santa Marta de Tormes y en la capital salmantina. En Salamanca ciudad, la administración situada en el Paseo de San Vicente, 50, ha sido la encargada de distribuir la suerte.

Cada uno de los décimos agraciados con este segundo premio está dotado con 25.000,00 euros.