El segundo y el quinto premio de la Lotería de Navidad toca en Salamanca capital y en Béjar

El Sorteo de la Lotería Nacional de este lunes ha dejado parte de un segundo premio y un quinto en Salamanca y Béjar.

El 70.048, el segundo premio, ha sido jugado por la empresa Bimba y Lola, por lo que todos sus trabajadores se han visto agraciados con algún décimo, incluidos los dos puntos de venta que tienen en Salamanca. Así, nerviosas y emocionadas, las dependientas de la calle Toro aseguraban en declaraciones a Salamanca 24 Horas que "estamos muy nerviosas. No nos lo creemos y muy contentas de que a los trabajadores les haya caído un pellizco". Cada décimo del número está premiado con 125.000 euros.

Otras dependientas de la empresa se acercaron para sumarse a la celebración, compartir la alegría y brindar por un premio "que no se creen aún".

Dicha celebración no tardó en trasladarse al interior del local. Entre aplausos, llamadas de teléfono y alguna lágrima de felicidad, el ambiente se fue llenando de más compañeras.

Por otra parte, la administración Maytena, situada en la calle Mayor de Béjar, ha repartido un billete del quinto premio 23.112 del Sorteo de la Lotería de Navidad, uno de los premios más madrugadores de la tabla. Han repartido un total de 60.000 euros en diez décimos, cada uno de ellos premiado con 6.000 euros que se han venido en ventanilla. Desde la administración aseguran que la venta del billete ha sido entre habituales de la ciudad textil, aunque todavía no se ha acercado ninguno a la administración y no saben quiénes son los agraciados.

“Estamos nerviosos y emocionados”, asegura la lotera de la administración ubicada en la calle Mayor, “aunque hayamos dado más premios, los nervios siguen siendo los mismos del primer día. La administración el año pasado repartió el anterior al Gordo y en 2021 un tercer premio en la Lotería del Niño.