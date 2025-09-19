Seguridad y salud para los pacientes: Salamanca recibe una inversión millonaria para el Hospital
Este gasto se destinará al suministro de gases medicinales y de uso sanitario, así como al mantenimiento de las instalaciones y de la Sala de Criobiología
La Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 1.998.623 euros para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Con un plazo de ejecución de 28 meses, el objetivo de la inversión es asegurar que los pacientes sean atendidos en las mejores condiciones de salud y seguridad.
Para ello, se adquirirán gases a granel y se garantizará el óptimo funcionamiento de los equipos que los suministran, cumpliendo con los estándares de calidad y la normativa vigente.
