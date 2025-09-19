Seguridad y salud para los pacientes: Salamanca recibe una inversión millonaria para el Hospital

La Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión de 1.998.623 euros para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Este gasto se destinará al suministro de gases medicinales y de uso sanitario, así como al mantenimiento de las instalaciones y de la Sala de Criobiología.

Con un plazo de ejecución de 28 meses, el objetivo de la inversión es asegurar que los pacientes sean atendidos en las mejores condiciones de salud y seguridad.

Para ello, se adquirirán gases a granel y se garantizará el óptimo funcionamiento de los equipos que los suministran, cumpliendo con los estándares de calidad y la normativa vigente.