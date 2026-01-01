La Seguridad Social aplicará desde este 1 de enero una cotización extra a los salarios que superen la base máxima de cotización

La Seguridad Social aplicará desde este 1 de enero una cotización extra, la llamada cuota de solidaridad por la que empresa y trabajador se repartirán la misma, suponiendo para la empleadora la que asuma la mayor parte de la misma.

Tras subir la base máxima de cotización un 3,9 por ciento, hasta los 5.101,2 euros, irá aumentando hasta 2045 de forma progresiva hasta desplegarse totalmente ese mismo año, sin aumentar además la pensión futura.

Para tener claro de cuánto será el tipo que se aplique en función del salario, será del 1,15 por ciento para aquellos situados entre los 5.101,2 y 5.611,32 euros; del 1,25 por ciento para los que se estén entre 5.611,33 y 7.651,8 euros; y del 1,46 por ciento para los superiores a los 7.651,8 euros.

Así pues, y según ha recogido Europapress, para un salario de 5.611,32 euros, pagará unos 5,86 euros más al mes, y para uno de 7.651,8 euros, unos 31,36 euros mensuales.

Esta cuota de solidaridad sólo afectará a los trabajadores por cuenta ajena, no a los autónomos, e irá subiendo de forma progresiva hasta llegar los mismo al 5,5 por ciento, 6 por ciento y 7 por ciento, respectivamente.