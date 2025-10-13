La Seguridad Social subasta un local de 716 metros en pleno centro de Salamanca

La Tesorería General de la Seguridad Social ha convocado una subasta pública para enajenar un local de 716 metros en el centro de la capital salmantina. Se trata de un local situado en la calle Padre Cámara 10. Una primera planta con servidumbre de luces, vistas y ventilación.

El tipo mínimo de licitación es de 782.268 euros y las personas interesadas tendrán que presentar un depósito de 39.118 euros. La subasta tendrá lugar el 20 de noviembre a las 10.00 horas en la sala de Subastas de la dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Salamanca, en el Paseo de Canalejas. Los interesados podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado hasta las 14.00 horas del 5 de noviembre.

El inmueble podrá ser visitado entre los días 20 y 24 de octubre previa petición a la Secretaría Provincial.