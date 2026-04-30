La Seguridad Social tramitó 618 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Salamanca

La Seguridad Social tramitó en el primer trimestre de 2026 un total de 4.840 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en Castilla y León y el gasto alcanzó los 32,68 millones de euros, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según informa Europa Press. Del conjunto, 2.200 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 2.640 al segundo progenitor, normalmente el padre. Y del total de las prestaciones, se han gestionado 53 prestaciones en procesos de familias monoparentales, de las cuales 52 correspondieron a mujeres y una a un hombre. Además, un total de 4.486 padres y madres disfrutó del permiso de nacimiento ampliado a 19 semanas de baja remunerada al cien por cien en sentido general y hasta 32 semanas para las familias monoparentales (esos 53 casos en Castilla y León).

De ellas, 618 fueron para Salamanca, la cuarta provincia de la Comunidad tras Valladolid, Burgos y León. En cuanto al gasto que suponen estas prestaciones, en Salamanca fue de 4,06 millones de euros.

En cuanto al resto del país, Cataluña ha superado por primera vez en número de prestaciones de nacimiento a Andalucía. En concreto, en Cataluña se han gestionado 23.026 prestaciones y en Andalucía, 23.009. Les siguen Madrid con 20.047 y la Comunidad Valenciana con 13.427 con Castilla y León en noveno lugar.

El Ministerio ha explicado que el permiso de nacimiento consiste en 17 semanas hasta que el bebé cumple un año, más dos semanas adicionales hasta que cumple ocho, y en el caso de las familias monoparentales, son 32 y cuatro respectivamente. Además, la cuantía de la prestación es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Aunque la ampliación del permiso se produjo en julio de 2025, las semanas adicionales que se pueden disfrutar hasta los 8 años del menor se han empezado a solicitar desde el 1 de enero de 2026. A estas semanas se pueden acoger de forma retroactiva las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

Las mismas fuentes han recordado que la baja por nacimiento y cuidado de menor, que es heredera de las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad, se reconoce como un derecho individual y no transferible que tienen ambos progenitores.