Seis centros educativos de Salamanca, reconocidos por la Junta por sus proyectos de calidad e innovación

Salamanca destaca en el reconocimiento autonómico a la calidad educativa. Seis centros de la provincia han sido galardonados por la Consejería de Educación por sus experiencias de calidad e innovación correspondientes al curso 2024-2025.

El reconocimiento de estas actuaciones, cuidadosamente diseñadas por los centros, contribuye a la mejora continua de la educación, fomenta la innovación y eleva la satisfacción de alumnado y familias. Los premios han sido publicadosen la mañana de este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El departamento que dirige Rocío Lucas ha premiado un total de 50 iniciativas de centros y servicios educativos en toda Castilla y León. Estas 50 experiencias galardonadas surgen de un total de 121 iniciativas presentadas en la Comunidad, de las cuales 82 fueron evaluadas positivamente. La determinación del número final de premios se realizó mediante la relación proporcional entre el número de experiencias candidatas por provincia y las evaluadas positivamente.

La provincia de Salamanca ha logrado seis reconocimientos por proyectos que abarcan desde el desarrollo de destrezas básicas hasta la sostenibilidad y el fomento de la radio escolar. Entre los galardonados se encuentran el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de la capital, por su proyecto de radio escolar 'Radio Félix', y el IES Fray Diego Tadeo de Ciudad Rodrigo, premiado por su iniciativa de 'Mejora de las destrezas básicas'.

En Santa Marta de Tormes, el IES Calisto y Melibea fue galardonado por 'Guiones en el Aire'. En la capital salmantina, el Colegio Padres Trinitarios recibió un reconocimiento por 'ODS. 17 formas de ser sostenibles', y el Colegio Salesiano San José Salamanca por 'Educar Conciencias sin Perder Esencia'. Finalmente, el Colegio Nuestra Señora del Castañar de Béjar fue premiado por su 'Plan de mejora de la atención, la concentración y la comprensión lectora'.

En el conjunto de las candidaturas autonómicas, la modalidad preferida por los centros sigue siendo la de los planes de mejora, que representa un abrumador 92% de las experiencias presentadas. A esta le siguen, con porcentajes significativamente menores, la aplicación del modelo de autoevaluación para organizaciones educativas, la elaboración de cartas de servicios y la acreditación mediante el modelo EFQM.