Seis días sin saber el paradero de José Luis: su familia ruega ayuda
La familia pide ayuda a toda la provincia de Salamanca, pues José Luis podría haberse alejado de la capital
Hace ya seis días que se perdió la pista de José Luis. Este salmantino de 67 años fue visto por última vez el pasado lunes 30 de marzo y su familia continúa pidiendo que se ayuda a encontrarlo.
Se trata de una persona enferma, motivo por el que se ha desorientado y desaparecido en más ocasiones, aunque habría sido encontrado de manera rápida. Algo que no está ocurriendo esta vez.
Por eso, su familia, que agradece la colaboracion y asegura sentirse "muy arropados", ruega por ayuda a toda Salamanca. Piden colaboración de toda la provincia, en especial de "senderistas, ciclistas o gente que vaya por caminos o tierras, también cerca de ríos, arroyos o zonas muy arboladas". En otras de sus desapariciones, fue encontrado en pueblos cercanos como Babilafuente o Cabrerizos, pero esta vez podría haber llegado más lejos.
El mes pasado fue intervenido en un codo después de una de sus desapariciones y la última vez que fue visto llevaba una chaqueta azul. Ante cualquier pista, habría de ponerse en contacto con los Servicios de Emergencias a través del 112.
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