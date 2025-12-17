Más de seis toneladas de caramelos, doce carrozas y ocho espectáculos conformarán la Cabalgata de Reyes 2026 en Salamanca

Más de seis toneladas de caramelos, seiscientas personas, doce carrozas y ocho espectáculos de animación conformarán la Cabalgata de Reyes 2026, que cuenta con varias novedades, como la inclusión del cartero real y el adelanto de la recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar en el Ayuntamiento para que el recorrido no se interrumpa en la Plaza Mayor como otros años.

La comitiva real estará encabezada por un espectáculo formado por doce personajes con trajes ornamentados con luz led. Le seguirán la carroza 'Cenicienta en su llegada a Palacio', los coches clásicos cedidos por el Museo de Historia de la Automoción, los sonidos electrónicos de la compañía francesa Remue-Ménage y el carruaje del 'Cartero Real', aportado por la Hermandad de Jesús Despojado.

La Asociación Española contra el Cáncer también participará con la carroza 'Puentes de los ciervos', de 20 metros de largo y adornada con más de 4.000 bombillas verdes, blancas y rojas. A continuación, avanzarán los gigantes de Los Lumens, el carrueaje 'Hadas de campanilla' y el espectacúlo New Wave, un ballet mágico protagonizado por la rey y la reina del mar, anémonas, pulpos, acróbatas, una estrella de mar gigante y cuatro medusas.

La cabalgata continuará con 'Dragón Dralión', de 28 metros de largo y 4 metros de altura con más de 8.000 bombillas led; 'El circo de Katerina', el tradicional 'Barco Pirata', la agrupación musical La Expiración, las carrozas de la Policía Local de Salamanca y los cuatro taxis adaptados que llevarán a niños con discapacidad de la Fundación AVIVA.

'La casa de chocolate' predecerá a los tronos reales. Melchor se parecerá al interventor municipal, José Joaquín González; Gaspar, al interventor de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Francisco Javier Gómez; y Baltasar, al presidente de la Asociación de Senegaleses en Salamanca, Cheikh Mbaye. Por detrás, el camión de los bomberos de Salamanca para poner el broche de oro.

El recorrido no sufrirá cambios. Partirá a las 19:00 horas del parque de La Alamedilla y continuará por la plaza de España, avenida de Mirat, Puerta de Zamora, el paseo de Carmelitas, la plaza de la Fuente, Peña Primera, Íscar Peyra, Juan del Rey, la plaza del Corrillo, Plaza Mayor, plaza de Poeta Iglesias, calle San Pablo, plaza de San Justo y la Gran Vía para volver al lugar de salida. Todas sufrirán cortes de tráfico, por lo que los salmantinos podrán beneficiarse de la grauidad de los autobuses urbanos a partir de las 16:00 horas para desplazarse por la ciudad.

Recepción de los Reyes Magos y concierto de Chloe DeLaRosa

Baltasar entra en la Plaza Mayor

La recepción de los Reyes Magos en el Ayuntamiento de Salamanca será a las 13:00 horas del 5 de enero. De esta forma, sus majestades no harán parada en la Plaza Mayor durante la Cabalgata, lo que agradecerán especialmente los espectadores que esperen en el ágora salmantina y la Gran Vía.

Media hora más tarde, Chloe DeLaRosa subirá al escenario para contagiar a las familias salmantinas con su energía y hacerlas bailar y cantar. La actuación durará 40 minutos y no faltará el tema con el que representó a España en Eurovisión Junior 2024, 'Como la Lola'.