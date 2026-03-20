La 'Semana de la Escucha' traerá una decena de actividades en Salamanca para visibilizar el Teléfono de la Esperanza

El Teléfono de la Esperanza ha organizado la "Semana de la Escucha" para visibilizar la asociación que trabaja de manera gratuita todos los días del año y así tender la mano a todo aquel que lo necesite. Desde este lunes, 23 de marzo, y hasta el domingo, 29 de marzo, se podrán disfrutar de cada una de las actividades que además estarán abiertas para todo aquel que quiera en Salamanca.

El primer día de todos destaca la inauguración de una exposición titulada 'EmocionArte', donde Luisa Mayorga hace un llamamiento a través de sus propios cuadros a la esperanza. Según ha destacado la propia artista y los representantes del Teléfono de la Esperanza, en caso de venderse alguno de los cuadros, se destinarán íntegramente a la asociación para así hacer frente a los gastos del día a día. Se podrá visitar en la Sala Garcigrande.

Al igual que el arte adquiere un gran protagonismo, cabe destacar que también habrá diferentes charlas y conciertos para así visibilizar el Teléfono de la Esperanza, que abiertamente solicita voluntarios a los que se formará íntegramente para así poder ayudar.

Luisa Mayorga, también ha destacado que la exposición tendrá "retratos sobre la tristeza, la alegría, la soledad, maternidad o paternidad", haciendo especial hincapié en que este tipo de pinturas, que se pintarán con oleo, "plasma del el espíritu de la persona".

El mismo lunes actuará la Cuarteto Elysium, con los violines de Marta Cabrera y Jorge Uñón, la viola de Laura Paniagua y el violonchelo de Patricia Moreno. Para el martes, 24 de marzo, se realizará un coloquio con el tema "La Escucha", interviniendo María Jesús Iglesias y Carmen Diego. Para el miércoles, 25 de marzo, será el turno de la charla de Moncho Campos, párroco de Calvarra de Arriba, y de la periodista Lira Félix. Por otro lado, el jueves, 26 de marzo, será el turno de la Asociación de Salud Mental donde la charla la charla ira bajo el título de "Escuchar, comprender y acompañar". Para el viernes, 27 de marzo, en la Sala Garcigrande acogerá otros dos conciertos, con el piano de Domingo Rabanal y la música en movimiento de Lourdes García Alonso. El sábado, 28 de marzo, habrá un monólogo a cargo de Gloria Martín Calvo sobre la "Soledad, ¡cómo he llegado a esto!", y el domingo será el grupo de folklore salmantino que corre a cargo de la Asociación Cultural Trebolillo.

Myriam Ruano, responsable de comunicación del Teléfono de la Esperanza, ha recordado también los cursos que se realizan que sirven "para aprender a comunicarnos mejor o cursos de inteligencia emocional, para mejorar la autoestima o aprender a perdonar y vivir con los demás. Una serie de cursos importantes que nos ayudan a desarrollarnos mejor como personas".

Y es que los datos hablan por si solos, recibiendo el Teléfono de la Esperanza 2.756 llamadas en Salamanca, con 525 casos en los que hubo o suicidios o intentos de suicidio. Así pues, queda claro que está lacra social supone soluciones urgentes por parte de las instituciones, con colaboración ciudadana para revertir la situación.

También, ha indicado como los suicidios se dan en el triple de hombres que mujeres, subiendo de manera exponencial en los jóvenes donde el suicidio se situa como la tercera causa de muerte no natural entre los 15 a los 29 años.

Los integrantes del Teléfono de la Esperanza también han dejado claro que "nosotros no aconsejamos, pero proporcionamos herramientas", ayudando a aquel que lo necesite en cualquier momento vital y siempre de manera anónima, tanto por teléfono como por el chat de la propia página web.