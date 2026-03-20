La Semana Santa de Salamanca 2026 ya luce en la Plaza Mayor
A una semana del comienzo de estas fechas litúrgicas, la capital del Tormes muestra los reposteros que dan inicio a esta esperada etapa
El próximo viernes, 27 de marzo, la Semana Santa dará comienzo en Salamanca con el esperado Via Matris, para finalizar con la Procesión del Encuentro el domingo, 5 de abril.
Y es que los reposteros marcan el inicio de estas fechas tan esperadas por los salmantinos y salmantinas, con el ansia de que el tiempo respete cada uno de los días y que todo el trabajo realizado durante el año pueda llevarse a cabo el día de la procesión.
De este modo, los balcones de la Plaza Mayor ya lucen los reposteros de cada una de las hermandades, dejando una bonita imagen que ilustra esta etapa sagrada y que deja una estampa única en uno de los lugares más icónicos de Salamanca y de España.
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