La Semana Santa de Salamanca 2026 ya luce en la Plaza Mayor

Reposteros en los balcones de la Plaza Mayor para la Semana Santa de Salamanca 2026

El próximo viernes, 27 de marzo, la Semana Santa dará comienzo en Salamanca con el esperado Via Matris, para finalizar con la Procesión del Encuentro el domingo, 5 de abril.

Reposteros en los balcones de la Plaza Mayor para la Semana Santa de Salamanca 2026

Y es que los reposteros marcan el inicio de estas fechas tan esperadas por los salmantinos y salmantinas, con el ansia de que el tiempo respete cada uno de los días y que todo el trabajo realizado durante el año pueda llevarse a cabo el día de la procesión.

De este modo, los balcones de la Plaza Mayor ya lucen los reposteros de cada una de las hermandades, dejando una bonita imagen que ilustra esta etapa sagrada y que deja una estampa única en uno de los lugares más icónicos de Salamanca y de España.