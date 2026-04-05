Nuestra Señora de la Alegría se despoja del luto por Jesús Resucitado en un emotivo encuentro de resurrección frente a la Catedral de Salamanca

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca

La imagen de Nuestra Señora de la Alegría ha sido la más madrugadora este Domingo Santo, más conocido como Domingo de Resurrección, un día de alegría y celebración porque Jesús ha resucitado de entre los muertos. Una jornada festiva en toda España, cargada de un gran sentimiento y con el que se pone fin a la Semana Santa, dando inicio al tiempo de Pascua, 50 días para celebrar la resurrección de Jesús hasta el domingo de Pentecostés.

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca | Mateo G.J.

La imagen de Nuestra Señora de la Alegría ha partido de la iglesia salmantina de la Vera Cruz con un manto negro, en señal de luto por la muerte de Jesús, junto con el paso de Las Tres María ante el Sepulcro Vacío, autoría de Pedro Hernández, poco antes de la once de la mañana con destino a la plaza de Anaya, donde se ha producido, como es tradición, el encuentro con Jésus Resucitado.

Jesús Resucitado ha salido tiempo después a la calle, unos minutos más tarde que la Virgen, portado en volandas por varios miembros de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, su Madre, mayoritariamente conocida como la Vera Cruz, la cofradía salmantina más antigua que tiene el privilegio de protagonizar el culmen de la Semana Santa, uno de los momentos con mayor significado de esta celebración donde se reúnen sentimientos encontrados, felicidad por la resurrección de Jesucristo y el encuentro con su madre y tristeza por la finalización de intensas jornadas de penitencia y devoción.

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca | Mateo G.J.

El momento del Encuentro entre la imagen de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado tiene una gran carga sentimental y además goza de una tremenda belleza en la puesta en escena en la que la Virgen llega al punto de encuentro, el Atrio de la Catedral, con un manto negro que simboliza el luto por su hijo del que se despoja, revelando las vestiduras blancas que guardaba bajo él para plasmar el momento de pureza en el que ambos vuelven a entrelazar sus miradas.

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca | Mateo G.J.

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca | Mateo G.J.

La primera en llegar a la plaza de Anaya ha sido la imagen de Nuestra Señora de la Alegría a las 12:30 horas, seguido del paso Lignum Crucis, la cruz con los ángeles que portan instrumentos con los que se pretende transportar a otra dimensión y ocho minutos más tarde ha hecho entrada el paso de Las Tres María ante el Sepulcro Vacío que venían anunciando la entrada de Jesús Recucitado, que ha llegado a las 12:43 horas a la altura de la Catedral, dando comienzo al esperado encuentro entre la Virgen y Jesús, con el momento más esperado: los dos pasos frente a frente haciendo una reverencia mutua y donde María descubre que su hijo no ha muerto y se quita el luto de su manto (está vez con la ayuda de una hermana) quedando con el color blanco de Pascua entre los aplausos del público y las esquilas de la sección infantil de la Vera Cruz.

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca | Mateo G.J.

El obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo han dirigido este acto con la oración por la resurrección de Jesucristo, previo al baile de alabanza del grupo Montaraces y Charros de Salamanca ante Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado.

Procesión del encuentro de Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucitado en el Domingo de Resurrección en Salamanca | Mateo G.J.

Tras el acto del Encuentro, ha tenido lugar la Procesión Conjunta de Resurrección, donde Nuestra Señora de la Alegría y Jesús Resucita regresan a su templo, la iglesia de la Vera Cruz en compañía de los pasos de Las Tres María ante el Sepulcro Vacío y Lignum Crucis, la reliquia autenticada de la Cruz de Cristo traída de Roma en el siglo XVII.