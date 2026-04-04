Nuestra Señora del Silencio y el Cristo de la Vela de Pizarrales procesionan entre el luto y el silencio por la muerte de Jesús

La Soledad y el Santísimo Cristo de la Liberación, protagonistas durante esta madrugada en Salamanca, han cedido el testigo a Nuestra Señora del Silencio y el Cristo de la Vela, las dos únicas imágenes que procesionan en la capital este Sábado Santo por la tarde en la jornada del silencio y el luto por la muerte de Jesús.

En este ambiente de meditación, como cada año sale a la calle la Hermandad del Silencio, la procesión del barrio de Pizarrales, a los que este año el tiempo sí les permite completar el itinerario previsto con salida desde la iglesia de Jesús Obrero, hacia carretera Ledesma y desde ahí siguiendo la avenida de Villamayor se han adentrado por las calles del centro hasta llegar a la Plaza Mayor, emprendiendo el camino de regreso a la misma iglesia de donde han partido por el Campo de San Francisco y la plaza de la Fuente.

Procesión de la Hermandad del Silencio | Mateo G.J.

De hecho, las altas temperaturas han dejado algún susto entre el público en los momentos previos de la salida de las imágenes, donde un joven ha tenido que ser atendido por los servicios de Protección Civil de Cruz Roja por un mareo. Un incidente que se repite puesto que ya en las procesiones del Viernes Santo se produjeron varios desvanecimientos.

Un joven atendido por los servicios sanitarios antes de la salida de la procesión del Silencio en Pizarrales | Mateo G. J.

Como siempre, el momento de mayor expectación y a la vez el que se vive con mayor tensión ha sido justamente en la salida de los pasos, al tener que bajar por unas inclinadas escaleras que hacen peligrosa esa salida pero que les da el toque de distinción durante los desfiles procesionales en la capital. Los ensayos han tenido efecto y todo ha salido a la perfección con las dos imágenes en la calle según lo previsto minutos después de las cinco de la tarde; por delante ha salido el Cristo de la Vela, seguido de Nuestra Señora del Silencio.

Procesión de la Hermandad del Silencio | Mateo G.J.

La novedad más destacada de la hermandad ha sido un cambio en la agrupación musical que los acompaña, que este año es la banda de Villamayor en sustitución de la Tomás Bretón, acompañando a la Virgen del Silencio, una imagen que se incorporó a la hermandad para ser cargada por mujeres, aunque este sábado también ha sido llevada por hombres.

Los más pequeños de la sección infantil también han vuelto a tener un lugar importante dentro de esta hermandad acompañando al paso de La Palabra de Dios, contando con la presencia, entre otras autoridades, del alcalde Carlos García Carbayo.

Procesión de la Hermandad del Silencio | Mateo G.J.

La emoción de muchos hermanos ha sido visible, también la del público que como cada año arropa a esta hermandad que ha tenido un gran protagonismo durante la Semana Santa salmantina de este 2026: algunos miembros de la hermandad ya han participado en otras procesiones celebradas durante estos días como La Borriquilla el Domingo de Ramos, con la procesión de Nuestro Padre Jesús del Vía Crucis, con la Hermandad de la Agonía y El Perdón y con la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos.

La procesión ha estado en la calle durante cinco horas y media.