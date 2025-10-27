El SEPE prepara más de 160 mejoras en su sistema informático tras los problemas del programa ALMA

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene previsto realizar más de 160 modificaciones en su sistema informático en los próximos meses, tras los problemas que ha generado desde su implantación a finales de 2024 y que han provocado retrasos en el pago de algunas prestaciones.

El programa, conocido como ALMA y desarrollado por Deloitte, ha sido objeto de críticas por parte de varios sindicatos, que denuncian que dificulta el trabajo de los empleados del SEPE, como la gestión de nóminas. Incluso se llegó a organizar una campaña de recogida de firmas en Internet para su eliminación.

Según el Gobierno, ALMA se diferencia de los sistemas anteriores por ofrecer una gestión integral que permite la interoperabilidad con otros organismos y la incorporación de reglas de cálculo y reconocimiento de datos, que deben ser validadas automáticamente o de manera manual por los gestores. La herramienta mantiene además una trazabilidad completa de los procesos, evitando que los empleados tengan que realizar consultas previas de datos.

A pesar de estas ventajas, desde su puesta en marcha el personal de las oficinas ha solicitado mejoras en la usabilidad, la navegación y la consulta del plan de pagos y del histórico de resoluciones.

El pasado 7 de mayo, el SEPE informó que se había duplicado la capacidad de la aplicación ALMA para mejorar su rendimiento y responder a grandes volúmenes de consultas externas. Desde entonces, según el Ejecutivo, no se han detectado fallos ni interrupciones anormales, y se continúa trabajando en la optimización de procesos y reducción de tiempos.