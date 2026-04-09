SEPRONA y AESAT coordinan un frente común para combatir los talleres ilegales en Salamanca

La lucha contra la actividad industrial irregular en Salamanca ha tomado un nuevo impulso tras la reunión mantenida este jueves en la Subdelegación del Gobierno. En este encuentro, la Asociación de Empresarios del Sector de Automoción y Talleres (AESAT) ha sellado una alianza estratégica con los máximos responsables de la seguridad en la provincia, entre los que destacaron la subdelegada Rosa López y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Arturo Marcos. El objetivo es claro: perfeccionar los mecanismos de detección y erradicación de los talleres ilegales que operan al margen de la ley.

El papel de la Guardia Civil, y de forma muy específica el del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se ha consolidado como la punta de lanza en esta ofensiva. AESAT ha valorado de forma excelente la implicación del cuerpo, cuyo teniente jefe del SEPRONA, Ángel Escudero Vera, también ha estado presente en la reunión. La colaboración ciudadana y la información técnica facilitada por la asociación empresarial están permitiendo que los agentes actúen con mayor precisión sobre locales que, bajo una apariencia de normalidad, esconden actividades de reparación sin ningún tipo de control administrativo ni medioambiental.

Esta intensificación de la vigilancia responde a las recientes intervenciones policiales en la provincia, donde se clausuraron varios centros que carecían de permisos industriales. La preocupación del sector legal radica en que estos talleres "pirata" no solo eluden sus responsabilidades fiscales y laborales, sino que suponen una amenaza directa para el entorno. Al no estar sometidos a las estrictas inspecciones de la Guardia Civil en materia de residuos, elementos como el aceite usado, las baterías o los neumáticos terminan a menudo gestionados de forma negligente, provocando un daño ecológico que el SEPRONA persigue con especial dureza.

Finalmente, desde AESAT se ha insistido en que esta cooperación con las fuerzas de seguridad es la única vía para garantizar la seguridad vial de los ciudadanos. Los talleres clandestinos realizan reparaciones sin garantías técnicas, convirtiendo los vehículos en potenciales peligros en la carretera.