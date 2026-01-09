Así será el Centro de Salud San José-El Zurguén que atenderá a más de 12.600 salmantinos

Salamanca contará con un nuevo Centro de Salud en el barrio de San José que supondrá una mejora sustancial de la atención sanitaria para cerca de 12.600 vecinos. El proyecto, impulsado por la Junta de Castilla y León, cuenta con una inversión aproximada de 5,8 millones de euros.

Según ha explicado Carbayo "el nuevo centro es fruto de una histórica demanda vecinal y permitirá dar respuesta a las necesidades asistenciales de una zona en crecimiento".

La inversión se distribuye en 205.216 euros para la redacción del proyecto y la dirección facultativa, 5.111.988 euros para la ejecución de las obras y 380.000 euros para el equipamiento tecnológico y el mobiliario, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

El nuevo centro dará servicio a los vecinos de los barrios de San José, El Zurguén, La Vega, el Tormes y el Teso de la Feria, manteniendo el actual mapa sanitario de la ciudad. En este sentido, asumirá la misma población que atiende actualmente la Zona Básica de Salud de San José.

Más espacio y nuevos servicios asistenciales

Uno de los avances más destacados del proyecto es el notable incremento de superficie. El actual centro de salud cuenta con apenas 1.000 metros cuadrados, mientras que el nuevo edificio alcanzará los 1.679 metros cuadrados, lo que permitirá ampliar el número de consultas y salas técnicas, mejorar las zonas comunes e incorporar servicios hasta ahora inexistentes.

Entre las principales novedades figuran la Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación, una Unidad de Soporte Vital Básico de Emergencias Sanitarias y nuevos espacios especializados como sala de lactancia, salas de procedimientos técnicos y áreas adaptadas para pacientes con necesidades específicas.

Asimismo, el proyecto contempla menos plantas que el actual, facilitando la movilidad interior, especialmente para personas mayores, con discapacidad o familias con niños.

Así se distribuirá el edificio

La zona de acceso contará con 130 m², con recepción, mostrador de cinco puestos, despachos administrativos y archivo de la Zona Básica de Salud. A ello se suma una zona de apoyo administrativo de 125 m², con despachos de coordinación, biblioteca, sala de reuniones y espacios de docencia y formación.

El área destinada a consultas ocupará 751 metros cuadrados útiles, e incluirá nueve consultas de Medicina de Familia y Comunitaria y otras nueve de Enfermería de Familia, además de dos consultas de Pediatría y dos de Enfermería Pediátrica, garantizando una atención específica a la población infantil.

El centro dispondrá también de cuatro consultas polivalentes, una sala de técnicas y curas y dos salas destinadas a procedimientos técnicos, equipadas para la realización de pruebas diagnósticas y actuaciones clínicas habituales en atención primaria. Asimismo, se habilitará una sala de lactancia con cambiador para bebés y amplias zonas de espera.

El edificio contará también con una Unidad de Atención a la Mujer de 107 m², equipada con consulta de matrona, sala de usos múltiples y vestuario adaptado, y con una Unidad de Fisioterapia y Rehabilitación de 143 m², que dispondrá de consulta, sala de fisioterapia, tres boxes, almacén, vestuarios y sala de espera propia.

Del mismo modo, se habilitará un área de extracción de muestras de 70 m², con laboratorio, sala de lencería, autoclave y zona de espera independiente y accesible desde el exterior.

Especial relevancia tiene la incorporación de una Unidad de Soporte Vital Básico, con 145 m², que contará con garaje para ambulancia, zona de descontaminación, vertedero-lavadero y espacios de descanso para el personal de emergencias sanitarias.

La zona de servicios generales, con 208 m², albergará almacenes, aseos públicos, vestuarios del personal y las instalaciones térmicas, eléctricas y de abastecimiento de agua.

Diseño arquitectónico

El edificio tendrá forma de prisma, organizado en torno a un gran patio central acristalado, que aportará luz natural a las estancias interiores, y un amplio lucernario sobre el vestíbulo principal. El acceso se realizará a través de una plaza-soportal que conecta el centro con el entorno urbano y respeta los valores arquitectónicos tradicionales del barrio.

En la planta baja se ubicarán los espacios de mayor afluencia de usuarios, como fisioterapia, atención a la mujer, extracciones y pediatría, facilitando la accesibilidad. En la planta primera se localizarán las consultas de atención primaria, distribuidas alrededor del patio central. La unidad de soporte vital básico contará con independencia estructural para no interferir en el funcionamiento del centro.

Las cubiertas incorporarán vegetación de bajo consumo hídrico y fácil mantenimiento, mientras que la envolvente del edificio se realizará con ladrillo caravista blanco, característico de la zona. La selección de materiales y sistemas constructivos responde a criterios de durabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética.

Un fuerte impulso a la sanidad en Salamanca

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León recordó que avanzan a buen ritmo las obras del nuevo Centro de Salud de Prosperidad, con una inversión de 9 millones de euros y finalización prevista para marzo de 2026. Asimismo, anunció que las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Santa Marta de Tormes concluirán en las próximas semanas, tras una inversión cercana a los tres millones de euros.

También destacó que ya ha finalizado la reforma del Centro de Salud de Villoria, destinada a mejorar la eficiencia energética y la climatización del edificio, con una inversión de 400.000 euros, y que durante este mes comenzarán las obras de ampliación del Centro de Salud de Peñaranda de Bracamonte, que permitirá incorporar nuevos espacios asistenciales.

A estas actuaciones se suman la remodelación de espacios en el Centro de Salud de Garrido Norte, donde ya funciona la unidad de afrontamiento activo del dolor crónico, así como las mejoras de eficiencia energética en 18 centros de salud del área de Salamanca, con una inversión de 4 millones de euros.

En materia tecnológica, la Junta ha invertido 1,5 millones de euros en la renovación y ampliación del equipamiento de atención primaria, con la incorporación de nuevos ecógrafos, retinógrafos, electrocardiógrafos portátiles y equipamiento de salud bucodental.

En cuanto a la atención hospitalaria, el consejero puso en valor las inversiones realizadas en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Actualmente se encuentra en ejecución la obra del nuevo edificio de consultas externas, con una inversión de 50 millones de euros, que ha permitido ampliar la superficie en un 50 % respecto al planteamiento inicial.

Asimismo, ya se ha completado el plan de montaje para la robotización del servicio de logística hospitalaria, se han ejecutado obras de adecuación y humanización en distintas áreas y se encuentra en licitación la ampliación de la sala de espera de dicho servicio.

Vázquez ha recordado también que durante la legislatura se han invertido más de 30 millones de euros en alta tecnología hospitalaria, incorporando equipamiento de última generación como nuevos aceleradores lineales, sistemas avanzados de diagnóstico vascular, escáneres para anatomía patológica, gammacámaras, tecnología de ultrasonidos de alta intensidad, secuenciadores genómicos, renovación de mamógrafos y equipos de radiología.

El consejero ha explicado que el hospital ha incorporado recientemente un robot quirúrgico, que ya se encuentra en funcionamiento, y está prevista la llegada de un segundo robot quirúrgico para cirugía general en los próximos años.

Mejora de prestaciones para el 2026

En el apartado asistencial, el consejero recordó la ampliación de los dispositivos de salud mental, con la puesta en marcha de un Hospital de Día Infanto-Juvenil y la futura creación de la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Infanto-Juvenil, incluida ya en la cartera de servicios.

También destacó la mejora del transporte sanitario, con la incorporación de nuevos recursos y la previsión de sumar dos nuevas ambulancias en 2026.

Finalmente, quiso subrayar que todas estas inversiones “no tendrían sentido sin el compromiso y la profesionalidad de los trabajadores sanitarios”, a quienes trasladó su más profundo agradecimiento por el trabajo que desarrollan cada día al servicio de la ciudadanía.

Sobre las nuevas movilizaciones contra el Estatuto Marco

Los sindicatos médicos han formalizado este jueves, 8 de enero, su unión para rechazar el borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad y han anunciado la convocatoria de nuevas movilizaciones “más intensas” que las llevadas a cabo hasta el momento, al considerar que sus reivindicaciones no han sido atendidas por el Gobierno central.

Según declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, los representantes sindicales han avanzado que “en los próximos días se definirá el calendario y el contenido de las próximas movilizaciones, que serán de mayor calado que las realizadas hasta ahora”, al tiempo que han advertido de que “cuatro días consecutivos de huelga no han sido suficientes para que el Ministerio de Sanidad atienda nuestras demandas”.

En relación con este conflicto, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León Alejandro Vázquez advirtió de que la huelga y las movilizaciones asociadas al Estatuto Marco ya han tenido un impacto económico cercano a los 14 millones de euros, aunque recalcó que “más allá de la cifra, detrás de cada jornada de huelga hay un paciente que no recibe la asistencia sanitaria que necesita”.

El consejero lamentó que la situación se esté prolongando desde hace meses de forma escalonada, generando perjuicios tanto para los usuarios como para los profesionales, y criticó la irresponsabilidad del Ministerio de Sanidad por mantener el conflicto sin ofrecer una solución negociada.

“No es el Ministerio quien sufre las consecuencias directas de esta situación, sino los ciudadanos”, afirmó, al tiempo que acusó al Gobierno de falta de agilidad y de capacidad de diálogo para desbloquear la negociación del Estatuto Marco.

En este sentido, reclamó al Ejecutivo central una mayor voluntad negociadora y una respuesta que permita poner fin al conflicto laboral, evitar nuevas movilizaciones y garantizar la normalidad en la prestación de la asistencia sanitaria.