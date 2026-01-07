Este será el incremento del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones contributivas y no contributivas en 2026

El Ingreso Mínimo Vital subirá este 2026 para alegría de cientos de salmantinos, un hecho que se notará durante la nómina de este mes de enero para las personas con menos recursos y que servirá para incrementar, en cierto modo, la calidad de vida de las familias.

Publicado ya en el Boletín Oficial del Estado, esta medida forma parte del nuevo paquete social que el Gobierno de España ha puesto a disposición de la ciudadanía para paliar una de las grandes problemáticas del país, la subida de los precios en el nivel de vida.

El ingreso Mínimo Vital se incrementará un 11,4 por ciento, al igual que las pensiones no contributivas que subirán de igual modo un 11,4 por ciento también. Por otro lado, la pensiones contributivas aumentarán un 2,7 por ciento y las pensiones mínimas un 7 por ciento.

En España, se beneficiarán un total de 800.000 hogares y 2,4 millones de personas, pasando de cobrar 485 euros en 2025 a los 540 euros en 2026. De este modo, 2026 se convierte en uno de los años en cuanto a lo social más importantes de la legislatura, intentando ayudar a las familias que más lo necesiten y con paquetes de ayudas con previsión de aumento durante los años venideros.