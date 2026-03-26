Estos serán los doce días festivos del 2027 en Castilla y León

Concierto Nil Moliner en la plaza la Concordia

El Consejo de Gobierno ha dado este jueves luz verde al decreto que establece las doce jornadas festivas de ámbito autonómico para el próximo año que mantiene las fiestas habituales en la Comunidad, pero que declara festivo el 16 de agosto, día de San Roque, al caer la fiesta de la Asunción de la Virgen el 15 el domingo.

A estas doce fiestas, que son comunes a toda la región, hay que añadir los dos días festivos locales que determine cada ayuntamiento.

Así, las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable en Castilla y León para el año 2027 serán las siguientes: