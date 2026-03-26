Estos serán los doce días festivos del 2027 en Castilla y León
La Junta aprueba el calendario laboral que traslada al 16 el festivo de la Asunción en agosto
El Consejo de Gobierno ha dado este jueves luz verde al decreto que establece las doce jornadas festivas de ámbito autonómico para el próximo año que mantiene las fiestas habituales en la Comunidad, pero que declara festivo el 16 de agosto, día de San Roque, al caer la fiesta de la Asunción de la Virgen el 15 el domingo.
A estas doce fiestas, que son comunes a toda la región, hay que añadir los dos días festivos locales que determine cada ayuntamiento.
Así, las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable en Castilla y León para el año 2027 serán las siguientes:
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 6 de enero: Epifanía del Señor.
- 25 de marzo: Jueves Santo.
- 26 de marzo: Viernes Santo.
- 23 de abril: Fiesta de la Comunidad Autónoma.
- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen (trasladado al lunes 16 de agosto).
- 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre: Todos los Santos.
- 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre: Natividad del Señor.
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