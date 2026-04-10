Sergio Dalma: "No pretendo competir con los originales, sino hacerlo desde mi prisma"

Sergio Dalma ganó una gran popularidad en el Festival de Eurovisión de 1991, donde reivindicó que 'bailar pegados' es la mejor forma de compartir una canción en pareja. Más de treinta años después, el cantante de Sabadell ha querido sentir en su piel los versos de Franco Battiato y ceder protagonismo a la otra persona para verla danzar.

'Yo quiero verte danzar' es una de las canciones que integran 'Ritorno a Via Dalma', el último trabajo de versiones italianas que Sergio Dalma presentará este sábado, 11 de abril, en el Enjoy Multiusos Salamanca. Tampoco faltarán las canciones que, con su voz rasgada, entonó en sus primeros años de carrera y que le lanzaron al estrellato.

Pregunta.Has actuado varias veces en Salamanca, ¿qué es lo que se encontrarán esta vez los fans que asistan al concierto de este sábado?

Respuesta.Es un concierto puramente italiano, pero no tan solo un viaje por Italia. Yo creo que es un viaje de recuerdos puntuales de la vida, ¿no? Siempre estamos vinculados con alguna canción y sonarán muchos de los temas que han marcado parte de ese viaje a la nostalgia.

P.¿Algún recuerdo especial de tus anteriores visitas a Salamanca?

R.¿Sabes qué pasa? Que cada vez que viajamos por conciertos, por trabajo... poca cosa podemos ver. Sí sientes en el escenario el calor de la gente, pero a nivel personal, de poder viajar y conocer la ciudad... poco.

P.Llevas años dando protagonismo a la música italiana en tus proyectos. ¿Qué es lo que más admiras de ella?

R.Era recoger una serie de canciones italianas de varias décadas. Yo crecí con ellas. Sonaban mucho en casa de mis padres y también en la radio de aquella época. Siempre, en cualquier músico, hay algo o alguna tendencia que te marca, ¿no? En mi caso, me llamaban la atención esas voces rotas que empezaban como muy graves y terminaban la canción muy agudas, esas melodías... Yo creo que es lo que siempre me ha marcado un poco más.

Sergio Dalma

P.¿Esa incursión (a la música italiana) es una forma de sacar partido a tus estudios en Filología románica?

R.(Risas) No, no. Evidentemente, siempre ha habido un amor por ese país. Por su cultura, por su gastronomía, por su música... Empecé la carrera, luego fui al instituto italiano y tuve la oportunidad estudiar en Siena. Lo dejé por la música y no me arrepiento, pero sí es verdad que siempre ha habido ese vínculo muy fuerte.

P.Has versionado decenas de canciones. No sé si has recibido algún tipo de feedback de los artistas originales.

R.Tanto Laura Pausini como Nek me felicitaron. Me dijeron que les había gustado la versión. Piensa, además, que este 'Ritorno a Via Dalma' son canciones que abarcan a Zucchero, Mina o Franco Battiato, con lo cual era divertido y a la vez un desafío grande tener que enfrentarte a esas canciones. No pretendo competir con los originales, que son únicos, sino hacerlo desde mi prisma, intentar dar mi personalidad, y que a los autores les guste cómo lo he hecho... la verdad es que da alegría.

Cuando hice el primer 'Via Dalma' no me imaginaba que pudiera ser una trilogía, ya me parecía demasiado

P.¿Qué seguirá a ‘Ritorno a Via Dalma'? ¿Más versiones o un álbum de canciones propias?

R.(Risas) No. Fíjate que cuando hice el primer 'Via Dalma' no me imaginaba que pudiera ser una trilogía, ya me parecía demasiado, pero cuando hace dos años nos sentamos en la mesa y pregunte qué proyectos podíamos llevar a cabo, empezamos a soltar ideas y nos dimos cuenta de que se cumplían 15 años de 'Via Dalma'. Quince años nos daba para festejar el aniversario, poner canciones que no habíamos puesto y recuperar autores que no habíamos tocado. Fue algo especial, pero yo creo que lo próximo deberá ser algo inédito, evidentemente.

P.Tu tema más conocido es ‘Bailar pegados’. ¿Alguna vez te has planteado, sobre todo al principio, eliminarla de tus conciertos para que no te encasillaran en esa canción?

R.No, no, nunca he renunciado a esas canciones de de mi carrera. No, porque yo creo que sería renunciar a mis principios y a lo que realmente me ha dado a conocer al público. Hay muchas canciones de todos estos años que yo soy ya incapaz de cantarlas. Hemos hecho muchas versiones diferentes para que suenen bien, actuales, porque creo que sería una pena renunciar a ellas.

Tener que recurrir a un tipo de música para llegar a la gente joven sería antinatural en mi caso

P.Otros artistas consagrados como Alejandro Sanz han probado con el reguetón para adaptarse a los nuevos tiempos y llegar a las nuevas generaciones. ¿Te ves haciendo lo mismo?

R.No, para nada (risas). Yo creo que si las nuevas generaciones han entrado como público mío ha sido de forma espontánea, natural, por culpa de sus padres o sus hermanos mayores. Tener que recurrir a un tipo de música para llegar a la gente joven sería antinatural en mi caso. Para eso ya está la gente joven, que lo hace de maravilla, y creo que siempre he intentado evolucionar, trabajar con autores y productores más jóvenes. Lógicamente, te impulsan y dan un aire fresco a lo que tú haces, pero sin perder tu esencia y tu personalidad.

P.¿Con qué trabajo te gustaría que esos jóvenes te descubrieran y se acercaran a tu música?

R.Yo creo que si me han descubierto hace poco es por eso que te he dicho, porque a lo mejor sus padres o sus hermanos han puesto mi música alguna vez y les ha podido llamar la atención, han podido ir a algún concierto y se lo han pasado bien. Para mí es una satisfacción, estar en el escenario y ver que hay dos o tres que siguen disfrutando de un mismo show... es algo que lógicamente querría cualquier músico.

Sergio Dalma

P.¿Pero si tuvieras que elegir una canción o un álbum?

R.Hostia, qué complicado (risas). Es difícil, ¿sabes por qué? Porque al final cada trabajo refleja un poco un momento tuyo puntual, personal. Por ejemplo, todas las canciones de Via Dalma me trasladan a mi infancia y adolescencia, pero el álbum de 'Sintiéndonos la piel', donde estaban 'Bailar pegados' o 'Galilea', tan cantados en los karaokes, pues evidentemente marcaron.

P.Representaste a España en Eurovisión en 1991. ¿Qué opinas de la evolución del festival y de que este año no participemos en él?

R.Estoy totalmente de acuerdo, yo tampoco hubiera participado. Y luego ha habido una evolución muy bestia en cuanto a producción, a nivel visual del festival, pero si hay algo que yo recrimino siempre es el hecho de que no haya música en directo. Luchamos tanto para que la gente acuda a los conciertos, pague una entrada y se valore la música en directo y que un festival como este, al que ahora se le está dando mucho bombo y platillo, deje de lado la música en vivo... la verdad es que me da un poco de pena. Pero pienso que es un un buen trampolín para cualquier artista que empiece a darse a conocer.