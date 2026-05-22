Serrada urge a la Junta la gestión de los 378 millones del nuevo plan de Vivienda

El secretario provincial del PSOE, David Serrada, ha exigido este viernes a la Junta de Castilla y León celeridad en la gestión de los 378 millones de euros del nuevo Plan de Vivienda 2026-2030 puesto en marcha por el Gobierno. Serrada, que ha comparecido acompañado del procurador Fran Díaz y de la diputada Sara Sánchez, ha asegurado que este plan solucionará uno de los problemas más importantes del país, la vivienda con 7.000 millones de euros de inversión durante los próximos cuatro años para ampliar el parque público de viviendas.

En el caso de Salamanca, este plan “es fundamental” para nuestra provincia ya que uno de los criterios que más pesan a la hora de adjudicar las ayudas es la población y la provincia solo tiene la capital como núcleo urbano con más de 20.000 habitantes. Un plan que tendrá “un impacto muy importante en el precio, no solo de la venta y compra de vivienda, sino también en el precio del alquiler” siempre que la Junta lo gestione de forma urgente. “Todo va a depender del grado de compromiso y de voluntad que ahora tenga la Junta de Castilla y León para distribuir los 378 millones de euros que le corresponden”, ha asegurado.

Pro eso, pide celeridad ante un Gobierno en funciones para poder desarrollar el plan. También piden a la Junta y a los ayuntamientos la declaración de las zonas tensionadas en sus ciudades y territorios ya que esto permitiría incrementar la subvención en ayudas de alquiler por ejemplo a los jóvenes, ya que la ayuda pasaría de ser el 75 al 85 por ciento.

Por su parte, Fran Díaz ha asegurado que las 18 líneas que contempla el plan “son fundamentales para dar respuesta a los problemas de los castellanos y leoneses” y que espera que la Junta “se ponga a trabajar y forme cuanto antes un Gobierno. Han pasado dos meses de las elecciones y seguimos perdiendo el tiempo”. En cuanto a la capital, ha asegurado que “en Salamanca hay un tensionamiento, aunque el PP lo niegue y es fundamental construir vivienda” añadiendo que “es fundamental que los ayuntamientos tengan más capacidad para gestionar un parque público de vivienda”. Un plan que permitirá que un particular transfiera una vivienda a un ayuntamiento, rehabilitar viviendas en áreas degradas, etc.”

Un ejemplo de zona tensionada para el PSOE es Carbajosa de la Sagrada. La diputada y edil de la localidad Sara Sánchez detalló que el municipio, al igual que el resto de localidades del alfoz, tiene un “mercado de la vivienda completamente roto” con precios inasequibles para los jóvenes del pueblo tanto en la compra como en el alquiler y apenas oferta.