El Servicio de Atención Ciudadana permanece abierto este domingo por las elecciones a las Cortes de Castilla y León

El Servicio de Atención Ciudadana estará abierto durante toda la jornada electoral para dar cualquier información necesaria a los salmantinos y salmantinas, además de resolver cualquier incidencia que se pueda llegar a producir.

Situado en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, abrirá sus puertas de manera ininterrumpida desde las 9:00 horas de la mañana de este domingo, 15 de marzo, hasta las 20:00 horas, cierre de las urnas en la provincia de Salamanca.

Del mismo modo, entre las incidencias que se podrán llegar a atender en el Servicio de Atención Ciudadana están las que pudieran surgir durante el ejercicio del derecho a voto, que se podrá realizar en los colegios electorales de Salamanca desde las 9:00 a 20:00 horas.

Asimismo, ante las posibles dificultades que pudieran surgir y en pro de facilitar a los usuarios una correcta atención, se podrá constatar de manera telefónica en el 923 27 91 01, en las extensiones 7816 y 7834.