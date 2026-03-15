El Servicio de Atención Ciudadana permanece abierto este domingo por las elecciones a las Cortes de Castilla y León

Situado en el CMI Victoria Adrados, abrirá desde las 9:00 horas hasta las 20:00 horas, momento en el que finalizan las votaciones

Centros de acción social de Salamanca, Victoria Adrados
Centros de acción social de Salamanca, Victoria Adrados

El Servicio de Atención Ciudadana estará abierto durante toda la jornada electoral para dar cualquier información necesaria a los salmantinos y salmantinas, además de resolver cualquier incidencia que se pueda llegar a producir.

Situado en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados, abrirá sus puertas de manera ininterrumpida desde las 9:00 horas de la mañana de este domingo, 15 de marzo, hasta las 20:00 horas, cierre de las urnas en la provincia de Salamanca.

Del mismo modo, entre las incidencias que se podrán llegar a atender en el Servicio de Atención Ciudadana están las que pudieran surgir durante el ejercicio del derecho a voto, que se podrá realizar en los colegios electorales de Salamanca desde las 9:00 a 20:00 horas.

Asimismo, ante las posibles dificultades que pudieran surgir y en pro de facilitar a los usuarios una correcta atención, se podrá constatar de manera telefónica en el 923 27 91 01, en las extensiones 7816 y 7834.

También te puede interesar

Lo último

stats