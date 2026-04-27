El Servicio de Bibliotecas de la USAL adapta sus horarios para cubrir la demanda en época exámenes

A las puertas de la época de exámenes, el Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca ha puesto en marcha un plan de adaptación de horarios.

Será a partir de esta semana cuando se amplíen las jornadas habituales (8:30 a 21:00 horas) para ofrecer franjas de apertura mucho más extensas, que incluyen servicios de madrugada y fines de semana.

Durante los próximos días, la Biblioteca Abraham Zacut extenderá su cierre hasta la medianoche, ampliando su actividad hasta las 3:00 de la madrugada a partir del próximo lunes. El 18 de mayo la biblioteca pasará a ofrecer un servicio de 24 horas ininterrumpidas, situación que se mantendrá hasta mediados de junio. Tras este esfuerzo intensivo, el centro irá recuperando su horario habitual de forma progresiva hasta finales de mes.

Por su parte, la Biblioteca Francisco de Vitoria también retrasará su cierre habitual hasta la medianoche desde esta misma semana, incluyendo los sábados y domingos. A partir del 4 de mayo, los estudiantes podrán permanecer en sus salas hasta las 3:00 de la madrugada. Este esquema de horarios extendidos se mantendrá hasta el 15 de junio, fecha en la que comenzará el repliegue hacia el horario ordinario y la jornada reducida de verano que entrará en vigor a finales de junio.

Finalmente, la Biblioteca Santa María de los Ángeles extenderá su actividad hasta la medianoche a partir del 18 de mayo e incorporará los domingos a su calendario de apertura en el tramo final del curso. De manera paralela, la Casa del Estudiante reforzará la oferta de plazas de estudio abriendo sus puertas las 24 horas del día a partir del 18 de mayo.