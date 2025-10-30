Servicio especial de autobuses por el Día de Todos los Santos en Salamanca capital: consulta los horarios

Este fin de semana, concretamente el sábado 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos y Difuntos para el cual el Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un servicio especial de autobuses para que este día todos los salmantinos puedan visitar a sus queridos en el cementerio.

Entre el Alto del Rollo y el Cementerio San Carlos Borromeo, la Línea 4 reforzará su servicio respecto a otros festivos con una frecuencia de un autobús cada 12 minutos, mientras que la frecuencia normal suele ser cada 20-30 minutos.