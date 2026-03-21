El Servicio Integral de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Salamanca se consolida con un récord de más de 136.000 citas durante el último año

El Servicio Integral de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Salamanca ha logrado afianzarse como una herramienta estratégica para la simplificación de las gestiones municipales, al ofrecer un soporte personalizado y accesible que ha disparado su uso durante el ejercicio de 2025.

Este modelo de atención, que combina la presencialidad con canales digitales y telefónicos, tiene como objetivo facilitar la relación de los vecinos con la administración local, eliminando barreras y optimizando los tiempos de respuesta en la realización de trámites e información pública.

Las estadísticas del pasado año reflejan un crecimiento notable en la confianza de los salmantinos hacia este sistema. Durante 2025, se solicitaron un total de 136.352 citas, lo que supone un incremento del 16,2 por ciento respecto al periodo anterior. En cuanto a las preferencias de acceso, el canal telefónico continúa siendo el más utilizado por la ciudadanía con un 24,32 por ciento de las solicitudes, seguido por la página web municipal con un 9,7 por ciento y la atención presencial con un 5,04 por ciento. El resto de las peticiones se canalizaron a través del chat en tiempo real, el correo electrónico y la aplicación gratuita para dispositivos móviles.

La descentralización de los servicios públicos hacia los barrios ha sido uno de los pilares fundamentales que explican este éxito de participación. En este sentido, el CMI Julián Sánchez El Charro se situó como el espacio más demandado con casi 30.000 citas gestionadas, seguido muy de cerca por el Centro de Convivencia Victoria Adrados con más de 26.000. Otros puntos con gran afluencia fueron las dependencias de la calle Íscar Peyra y el Centro Municipal Integrado Trujillo. Por departamentos, la atención ciudadana general lideró el volumen de trabajo con más de 25.000 peticiones, destacando por encima de las consultas para los Centros de Acción Social y la Policía Local, mientras que el empadronamiento, el registro de documentos y la obtención de certificados se mantuvieron como los trámites más solicitados.

Además de la gestión de citas, el servicio atendió un total de 55.786 consultas directas, registrando un aumento del 15,3 por ciento en comparación con el año previo. La mayor parte de estas interacciones se resolvieron mediante llamadas telefónicas, aunque el correo electrónico y el buzón de voz mantuvieron una actividad constante. Destaca especialmente el uso del chat en tiempo real, que permitió resolver dudas inmediatas a más de dos mil usuarios. Una de las características mejor valoradas por los salmantinos es la atención humana y directa, ya que el sistema permite que los ciudadanos soliciten ser contactados por un operador para solventar sus necesidades sin la intermediación de contestadores automáticos o programas de inteligencia artificial.

Para acceder a estas ventajas, el consistorio mantiene operativos los números de teléfono 010 y 900 550 010, además de las plataformas web oficiales y las direcciones de correo electrónico específicas para la gestión de citas.

También está la aplicación gratuita Salamanca 010, disponible para sistemas iOS y Android, ofrece una funcionalidad avanzada que permite a los vecinos notificar incidencias detectadas en la vía pública relacionadas con el mobiliario urbano, las aceras, el alumbrado o los jardines. Esta herramienta digital no solo facilita la comunicación de desperfectos, sino que permite programar alertas, solicitar llamadas personalizadas y acceder de forma directa a la sede electrónica municipal.