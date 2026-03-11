Estos son los servicios médicos que tendrán que estar operativos durante las jornadas de huelga

Los médicos de Salamanca se manifiestas a las puertas del hospital

La Consejería de Sanidad ha publicado los servicios mínimos que regirán las jornadas de paro convocadas por la Confederación Española de Sindicatos Médicos. El primer paro tendrá lugar del 16 al 20 de marzo, en abril será del 27 al 30, en mayo del 18 al 22 y en junio del 15 al 19.

La huelga está marcada para todo el personal sanitario del grupo A1 del Sistema de salud en empresas y centros sanitarios. Ante esto, la Junta ha publicado este miércoles en el BOCyL los servicios esenciales que deberán cumplirse durante esas jornadas y que determinan que en Atención Primaria los servicios mínimos no incluirán la apertura de las urgencias (puntos de atención continuada) al igual que ocurre en los días festivos.

Por su parte, en atención hospitalaria los servicios mínimos establecen que habrá atención para los “problemas de salud que requieran atención inmediata” y cuyos tratamientos desaconsejan que sean reprogramados, también se mantendrá la actividad “crítica o urgente”, es decir los servicios de UCI, oncología médica y radioterapia, diálisis y quirófanos, hospital de día y farmacia hospitalaria. También se mantendrá la atención en urgencias y se mantendrán servicios mínimos en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación.

Esto supone que en la provincia de Salamanca la Atención Primaria quedará con este mínimo de personal en los centros de Salud.

Atención primaria en huelga de médicos en Salamanca

Por su parte, la atención especializada quedará con este personal como mínimo.